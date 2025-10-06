REPORTER "NOVOSTI" U SRCU TURSKE PRESTONICE: Mesto gde se susreću prošlost i sadašnjost

ANKARA je metropola u kojoj se prošlost i sadašnjost prepliću na svakom koraku

Ulica za šoping u centru Ankare/ Foto: Nikola Petrović

Sa visoravni obojene u žuto pšeničnim poljima i surovim stepama, izdiže se grad pun modernih zdanja, uređenih bulevara i zelenih oaza. Teško je zamisliti da je prestonica Turske nekada bila trgovačka stanica na Putu svile, a danas je živo središte države, kulture i umetnosti.

Ovde, u centru Anadolije, osnivač Republike Mustafa Kemal Ataturk vodio je Rat za nezavisnost, a 1923. godine proglasio Ankaru prestonicom nove države. Od tada grad se širi i raste planski, sa modernom arhitekturom koja je nedavno donela i mesto na Uneskovoj preliminarnoj listi svetske baštine.

Prva stanica turista na ruti kulture turske prestonice je Muzej slikarstva i vajarstva, zgrada u kojoj je održan prvi Kongres turske istorije i izvedena prva turska Opera. U veličanstvenim salama danas se smenjuju izložbe i koncerti, i oseća duh umetničke Turske između dva rata.

Muzej slikarstva/Foto: Nikola Petrović

Nedaleko je i Etnografski muzej, prvi muzej Republike, gde se pred očima nižu nošnje, kaligrafija, osmanske pločice, ali i ćilimi iz Ušaka, Bergame i Kiršehira. Ispred ulaza, bronzana statua Ataturka na konju čuva uspomenu na oca moderne Turske.

Etnografski muzej/Foto:Nikola Petrović

Etnografski muzej/Foto:Nikola Petrović

Etnografski muzej/Foto:Nikola Petrović

Muzej Anadolskih civilizacija, smešten u starom hanu i bedestanu, jedinstven je po hronološkom prikazu života na ovim prostorima - od praistorije i Hetita, preko Frigije i Rima, do Osmanlija. U vitrinama se nalaze 6.000 godina stara ogledala od vulkanskog stakla, prva mapa sveta i ploča sa imenom kralja Mide.

ATAKULA - SIMBOL GRADA

Stiče se utisak da je Ankara, pored bogatog istorijskog nasleđa, i grad budućnosti. Taj duh najbolje oslikava Nacionalna biblioteka, smeštena u okviru Predsedničkog kompleksa.

Prostrana i moderna, sa više od dva miliona knjiga i gotovo isto toliko digitalnih izvora, ona deluje kao svojevrsna "kuća znanja" Turske. U čitaonicama punim mladih istraživača i studenata, u salama za predavanja i izložbenim prostorima, oseća se ambicija nacije koja učenjem gradi svoju budućnost.

Nacionalna biblioteka/Foto:Nikola Petrović

Posebnu pažnju privlači bronzana statua rimskog cara Marka Aurelija, koja je nakon 65 godina vraćena u Tursku I postavljena na vidno mesto u biblioteci 2025. godine. Ona je centralni eksponat velike izložbe "Zlatno doba arheologije", u okviru koje je predstavljeno čak 570 arheoloških artefakata - a čak 485 predmeta prikazano je javnosti prvi put. Izložba je svojevrsni most između prošlosti i budućnosti, jer svedoči o bogatom nasleđu Anadolije, ali i o naporima savremene Turske da to blago sačuva i predstavi svetu.

Statua Marka Aurelija/Foto:Nikola Petrović

A kada poželi da pokaže svoj moderni lik, Ankara to čini preko Atakule - tornja visokog 125 metara, sa rotirajućim restoranom i vidikovcem.

Sa terase na vrhu pruža se panoramski pogled na grad koji se iz surove stepe uzdigao u uređenu metropolu. U večernjim časovima, kada se toranj osvetli u bojama, on deluje kao svetionik prestonice, simbol grada koji ide u korak sa svetom, ali čuva svoje korene.

ŽAMOR TURISTA I TIŠINA ANITKABIRA

Na jednom od najviših uzvišenja prestonice uzdiže se Ankara Kalesi, zamak čije zidine pamte vladavinu Heta, Frigija, Rimljana i Osmanlija. Sa njegovih bedema pogled puca na ceo grad - kontrast drevnih kula i modernih bulevara ispod njih ostaje jedan od najupečatljivijih prizora. Dok prolazite kroz uske kaldrmisane ulice unutar zidina, imate utisak da je vreme stalo.

Stare kuće, nekada domovi zanatlija, danas su pretvorene u kafane koje mirišu na kafu sa kardamonom i suvenirnice u kojima se mogu naći rukotvorine od mohera, bakra i keramike. Čuje se žamor turista, zveckanje šoljica i poneka turska pesma sa radija iza drvenih vrata.

Mapa tvrđave u Ankari/Foto:Nikola Petrović

U podnožju zamka nalazi se jedan od bisera turske muzejske scene - Muzej anadolskih civilizacija.

Tu je, u starom hanu i bedestanu, na jednom mestu sabrana istorija kontinenta: od paleolita i neolita, preko hetitskih klinastih ploča i frigijskih artefakata, do rimskih i osmanskih relikvija. Utisak je snažan - kao da čitavu Anadoliju obilazite bez napuštanja zidina starog grada.

Nijedno putovanje u Ankaru nije potpuno bez posete Anitkabiru, mauzoleju Mustafe Kemala Ataturka. U tišini grandioznog kompleksa na brdu Rasatepe, koraci odzvanjaju kao podsetnik na istoriju. U muzejskom delu izloženi su njegove knjige, rukopisi i lični predmeti.

Anitkabir, Ataturkova večna kuća/Foto:Nikola Petrović

Anitkabir/Foto:Nikola Petrović

Smena straže Anitkabir/Foto:Nikola Petrović

MOHER VUNA

Još u vreme Osmanskog carstva Ankara je bila čuvena po angorskim kozama i mekanoj moher vuni. Danas se od nje izrađuju šalovi, džemperi i tepisi, koji su i dalje jedan od najtraženijih suvenira.

OD KEBABA DO BAKLAVA

Teško je odoleti mirisu svežeg simida - okruglog peciva sa susamom koje se prodaje na svakom ćošku. Ankara je poznata i po svom kebabu, pripremljenom na poseban način, uz tradicionalni ajran. Za slatki završetak tu su lokalne poslastice, baklave i kolači.

Gastronomski užitak u Ankari/Foto:Nikola Petrović

Za reportera "Novosti" Ankara je grad sa dušom. Grad u kojem koračate kroz istoriju, ali istovremeno gledate u budućnost. Od muzeja i antičkih kupatila do modernih bulevara i biblioteka, od mirisa peciva na ulicama do tišine Anitkabira.