ZA NAJTRAŽENIJE POSLOVE OBUČENO 1200 OSUĐENIKA: Sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
PREDSTAVNICI Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu (Zabeli) i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) potpisali su sporazum o saradnji koji podrazumeva obuku za osuđena lica koja se nalaze pred istekom kazne, u cilju dobijanja svih potrebnih informacija za aktivno traženje posla.
Osuđena lica će steći korisne informacije i praktično znanje, ne samo kako da napišu
koje se odnose na započinjanje posla.
- Osuđena lica koja se nalaze u poluotvorenom odeljenju i kojima uskoro ističe kazna, a
žele da budu deo ovih obuka, moći će da se upoznaju sa regulativom koja ih čeka u
procesu pronalaska posla, ali i sa preprekama sa kojima mogu da se suoče - rekao je
direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.
Direktor Uprave je rekao da se u Zabeli godinama unazad organizuju obuke za neke od
najzahtevnijih i najplaćenijih poslova na tržištu rada, kao što su poslovi zavarivača,
pekara, poslovi izrade sitoštampe...
- Od 2015. godine do danas je 1230 osuđenika u ovom zavodu završilo obuku za
deficitarne poslove i svi su, osim sertifikata, stekli i znanje na teškim poslovima
koji traže posvećenost - naglasio je direktor Uprave.
On je naveo da svi programi u kazneno-popravnim zavodima imaju za cilj da olakšaju
povratak bivših osuđenih lica u zajednicu koja sa, druge strane, treba da im ukaže
poverenje i pruži priliku da se zaposle na osnovu stečenog znanja i radnog iskustva.
- Uprava će nastaviti da sprovodi sve one projekte koji pokazuju svoju održivost kroz
zapošljavanje bivših osuđenica i osuđenika, ali celokupna društvena zajednica mora
da pokaže odgovornost kroz pružanje prilike potencijalno marginalizovanim
kategorijama da izgrade finansijsku sigurnost - rekao je Carević.
Direktor Uprave je zahvalio Nacionalnoj službi za zapošljavanje na podršci koju će
pružiti osuđenicima za njihovu što lakšu reintegraciju u zajednicu.
