PAO PRVI SNEG U SRBIJI: Pogledajte prizore sa Kopaonika, očekuje se i do pola metra snežnog pokrivača (VIDEO)
NA KOPAONIKU je sinoć počeo da pada prvi sneg i već se formirao beli pokrivač. Kako se može videti na kamerama na portalu Infokop, sneg je sinoć intenzivno padao, a jutros su padavine tamo slabe, uz maglu i temperaturu između minus 2,2 i 1,5 stepeni Celzijusa ispod nule.
Sneg se, prema prognozi, na toj planini očekuje i danas i sutra, dok će za vikend doći do razvedravanja i porasta temperature na šest stepeni Celzijusa.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača danas i sutra.
Kako se navodi u upozorenju, danas i sutra u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biće oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.
U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati.
