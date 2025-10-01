NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Građanima će stizati hitne SMS poruke - u ovim delovima Srbije pašće pola metra snega

USLED obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Foto: Direkcija za razvoj Knjaževac

Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu, pa predstavljaju opasnost po bezbednost i život ljudi i životinja.

U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče. U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega. Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima. Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja. Preporuka je da se u četvrtak i petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima.

Budite na oprezu i ostanite informisani, poručuju iz RHMZ-a.

