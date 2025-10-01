Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Građanima će stizati hitne SMS poruke - u ovim delovima Srbije pašće pola metra snega

В. Н.

01. 10. 2025. u 13:05

USLED obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Foto: Direkcija za razvoj Knjaževac

Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu, pa predstavljaju opasnost po bezbednost i život ljudi i životinja.

U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče. U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega. Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima. Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja. Preporuka je da se u četvrtak i petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima.

Budite na oprezu i ostanite informisani, poručuju iz RHMZ-a. 

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 3

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 13:11

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
Društvo

0 6

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte

PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.

30. 09. 2025. u 20:58

