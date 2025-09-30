EMISIJA "ZDRAVA NACIJA": Novosti i saveti iz sveta medicine
EMISIJA "Zdrava nacija" koja se od marta ove godine emituje na TV Balkan Trip, je do sada donela veliki broj informacija, novosti i saveta iz sveta medicine, a autorka i voditeljka Ana Mandić Žugić je ugostila lekare iz različitih oblasti, postavljajući im pitanja koje gledaoce najviše zanimaju.
Tokom prvih trideset epizoda se u emisiji govorilo o anksioznosti, strahu od vožnje, zavisnosti mladih od ekrana i problemu sve kasnijeg progovaranja kod dece, zdravoj ishrani, dojenju, vantelesnoj oplodnji, načinima zdrave komunikacije, partnerskim odnosima i emotivnom "burn out-u". Ana je gledaocima predstavila specifičnosti tretmana poput hidžame, Bowena i akupunkture.
Ekipa emisije je obišla brojne zdravstvene institucije Republike Srbije, gde smo od medicinskog osoblja saznali šta je sve novo uloženo kada je reč o savremenim pristupima, uspesima naših doktora, ulaganja u opremu i praćenju najviših mogućih standarda idući u korak sa svetom, a nekada, kao što smo saznali od naših kardiohirurga u emisiji i ispred sveta u podvizima i rezultatima. Ove jeseni gledaocima će biti predstavljen rad Centra za palijativno zbrinjavanje UKCS, Festival zdravlja, gledaoci će da saznaju kako da imaju zdrav i lep osmeh i da reše probleme glavobolje i tegobe da sinusima kao i o prednostima lečenja matičnim ćelijama.
Ana Mandić Žugić uvek poziva gledaoce da joj pišu ako imaju neku temu koja ih zanima, ili bilo kakvo pitanje o kojem će Ana da razgovara sa svojim sagovornicima. Emisija "Zdrava nacija" emituje se svakog petka u 20h na Tv Balkan Trip, a reprizni termin je subotom u 8h.
