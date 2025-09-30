NAJAVLJENA ISPLATA 50 ODSTO UPLAĆENE ŠKOLARINE USKORO LEŽE: Studentima novac samo na karticu

STUDENTI koji sami plaćaju školovanje na osnovnim, mester i doktorskim studijama u oktobru će dobiti povraćaj 50 odsto školarine koju su uplatili za tekuću školsku godinu. Ministarstvo prosvete dalo je fakultetima rok da do danas naprave "presek" ko je šta i koliko uplatio, kako bi odmah nakon toga novac počeo da "leže", i to jednokratno ceo iznos.

Foto: N. Živanović

U resornom Ministarstvu navode da su uslovi za povraćaj pola školarine da je student državljanin Srbije i da studira na državnom univerzitetu, kao i da se novac refundira za prvi put upisanu godinu. Takođe, akademac, koji školarinu plaća na dva ili više studijskih programa, ima pravo na povraćaj novca za onaj program za koji je uplatio najveći apsolutni iznos.

Ako se uzme u obzir da su u tekućoj školskoj godini školarine na većini fakulteta bile oko 120.000 dinara, to znači da će studenti koji su ih uplatili u celosti dobiti nazad oko 60.000 dinara. Neki će dobiti manje, na primer oni koji studiraju šumarstvo, gde su godinu plaćali 80.000, ali će njihove kolege sa arhitekture dobiti znatno više jer na ovom fakultetu godina košta čak 300.000 dinara.

Podstrek deci, pomoć roditeljima Studenti i roditelji zadovoljni su najavom da će im novac konačno biti uplaćen. Majka čija kćerka studira na FON i treba da upiše četvrtu godinu kaže nam da su studentsku karticu kod Poštanske štedionoce još ranije uzeli. - To smo uradili odmah kada je najavljeno da će se vraćati pola školarine, uplatili smo ceo iznos od 150.000 i sada očekujemo da nam se vrati polovina - priča nam ova majka. - Nadamo se da će biti ispoštovano to što je obećano jer je to podstrek ne samo za studente nego i za porodice. S obzirom na to da imamo još jednog studenta, to bi nam finansijski dosta pomoglo.

Kako će se novac uplaćivati pojasnio je pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović, koji kaže da student mora da ima studentsku karticu za koju je vezan odgovarajući tekući račun i na nju će biti uplaćen novac.

Kada je reč o pravilima dobijanja kartice, student prilikom prijave unosi ime i prezime, JMBG, i naziv fakulteta na kome studira kako bi se u jedinstvenom informacinom sistemu prosvete proverilo da li ima status aktivnog studenta. Kartica se vadi kod banke Poštanska štedionica.

Jović objašnjava da studenti koji nisu do sada otvorili studentsku karticu mogu to da učine na portalu Uprave za trezor, na kojem mogu i da provere kakav je trenutni status njihovog zahteva, ako su ga već podneli.

- Ukoliko se pojavi neki problem ili greška ili ukoliko predugo traje otvaranje kartice, studenti mogu da prijave grešku administratorima Ministarstva koji će se pozabaviti tim - poručuje on. - Moguće su greške, ponekad i zbog neažurnosti fakulteta. U slučaju da se račun ne otvori do trenutka isplate sredstava, bez obzira na to, novac će biti transferisan banci i u trenutku kada dobiju karticu, novac će im biti na računu.

Inače, povraćaj 50 odsto školarine omogućen je izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koje su donete u martu. Međutim, novac ranije nije refundiran jer su fakulteti bili u blokadi, a Ministarstvo prosvete je još krajem aprila poslalo obaveštenje da povraćaja sredstava neće biti dok su fakulteti u blokadi.