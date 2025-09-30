VOZAČI, OPREZ: Dve vremenske pojave otežavaju vožnju, oglasio se AMSS - jedna može biti posebno opasna

PREMA poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima na uzlazu i izlazu iz Srbije nema zadržavanja.

Foto: N.Živanović

Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, vozila na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavaju se do 180 minuta, Sremskoj Rači 120 minuta i Kelebiji 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila.

Dve vremenske pojave mogu otežavati vožnju

Kako navodi AMSS, magla može otežavati vožnju na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama, usporava vožnju na glavnim putnim pravcima i auto-putevima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, a često se spušta i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota.

AMSS vozačima ukazuje na to da obrate pažnju i na stanje puta jer zbog povremeno slabe kiše pojedine deonice mogu biti vlažne, kada zbog neprilagođene brzine ili nedovoljnog odstojanja dolazi do zastoja i nezgode.

