VOZAČI, OPREZ: Dve vremenske pojave otežavaju vožnju, oglasio se AMSS - jedna može biti posebno opasna
PREMA poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima na uzlazu i izlazu iz Srbije nema zadržavanja.
Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, vozila na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavaju se do 180 minuta, Sremskoj Rači 120 minuta i Kelebiji 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila.
Dve vremenske pojave mogu otežavati vožnju
Kako navodi AMSS, magla može otežavati vožnju na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama, usporava vožnju na glavnim putnim pravcima i auto-putevima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, a često se spušta i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota.
AMSS vozačima ukazuje na to da obrate pažnju i na stanje puta jer zbog povremeno slabe kiše pojedine deonice mogu biti vlažne, kada zbog neprilagođene brzine ili nedovoljnog odstojanja dolazi do zastoja i nezgode.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMSS UPOZORAVA: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju
27. 09. 2025. u 07:42
HAOS NA GRANICI: Čekanje i do 4 sata, evo gde je situacija najkritičnija
15. 09. 2025. u 18:30
HAOS NA GRANICI: Čekanje i do šest sati
18. 09. 2025. u 18:37
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)