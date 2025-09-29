Društvo

BORCI SA KOŠARA O GENERALU PAVKOVIĆU: Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka (FOTO)

Novosti online

29. 09. 2025. u 12:45

BORAC sa Košara Darko Anđelković pozdravio je izlazak na slobodu generala Nebojše Pavkovića.

БОРЦИ СА КОШАРА О ГЕНЕРАЛУ ПАВКОВИЋУ: Са поносом и поштовањем дочекујемо нашег јунака (ФОТО)

Foto: Arhiva Novosti

- Dobrodošli, Generale! Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka, čoveka koji je časno branio otadžbinu i nosio teret odgovornosti u najtežim vremenima. Vaš povratak u Srbiju nije samo povratak jednog vojnika, već povratak simbola časti, hrabrosti i vernosti svom narodu. Generale, dobrodošli kući – među svoj narod koji Vas pamti, poštuje i iskreno dočekuje! - poručio je Anđelković.

Foto: Novosti

Vitezovi sa Košara organizovali su 200 led bilborda širom Srbije podrške generalu sa porukom "dobrodošao kući".

