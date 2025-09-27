BRUKA: Tokom noći oskrnavljen mural Čarliju Kirku u Beogradu (FOTO)
MURAL ispod mosta Gazela, koji je oslikao Centar za društvenu stabilnost i posvetio ga nedavno ubijenom osnivaču i lideru pokreta “Turning Point USA” Čarliju Kirku, sinoć je temeljno oskrnavljen.
- Vidljivo je da se radi o delu anarho-boljševika i radikalnih levičara, iste one ideologije i pokreta koji je mladog Kirka koštao života. Vinovnici ovog čina, osobe koje ne poštuju ni ljudski život, a kamoli običan mural, komunističkim simbolima i znamenjem ANTIFA pokreta, ostavili su svoj potpis.
- Ovo će samo motivisati nas iz Centra da napravimo novi i veći mural posvećen čoveku koji se zalagao za tradicionalne, hrišćanske i porodične vrednosti, uz poštovanje slobode govora i svačijeg prava na suprotno mišljenje. A Beograd ubuduće neće biti i jedino mesto sa ovakvim muralom! - stoji u objavi.
