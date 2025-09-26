NA BUDŽET I SA MANJE OD 48 ESPB BODOVA: Preporuka Ministarstva prosvete

Ministarstvo prosvete preporučiće Vladi Srbije da se upis stduneta na budžet vrši do broja akademaca koji tekuće školske godine studira o tošku budžeta. To znači da će o trošku države moći da studiraju i studneti koji nisu ispunili zakonski uslov i osvojili 48 ESPB bodova.

Foto: N. Živanović

Takođe, ministarstvo će preporučitii da fakulteti na kojima postoji uslov za upis naredne godine za samofinasirajuće studente od 37 bodova da, na osnovu alaliza prolaznosti na ispitima, razmotre mogućnost da ovaj uslov koriguju naniže.

Ovo su za "Novosti" rekli u Ministarstvu prosvete uz napomenu da odluka doneta jer je ovaj resor svestan ograničenja u izvođenju nastave, organizacije i dinamike sprovođenja ispita.

Ovim je, inače, odgovoreno na jedan od zahteva rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu koji je prosleđen Vladi Srbije a u kome je zatraženo da se studenati koji se finansiraju iz budžeta upisuju do popune prošlogodišnjeg broja budžetskih mesta, nezavisno od broja ostvarenih ESPB bodova u prethodnoj školskoj godini. Takvo rešenje je, podsećaju, doneto i zaključkom Vlade od 8. oktobra 2020. godine u vreme kovida.

Istovrmeneo, i Vlada Srbije i uprave fakulteta očekuju da će nastava početi narmalno 3. novembra i da se nad nastavni proces neće nadviti senka novih blokada. Tokom naredne nedelje državne univerzitezte posetiće premijer prof. dr Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, a premijer je juče rekao da je Vlada ostala opredeljeni za dijalog.

Što pre usvojiti zakon o udžbenicima Premijer Đuro Macut rekao je da bi novi Zakon o udžbenicima trebalo da uđe u skupštinsku proceduru tokom redovnog jesenjeg zasedanja, kako bi bio što pre bio usvojen i kako bi se izradili nacionalni udžbenici. - Nadam se da će postojati potpuno razumevanje poslanika kad je reč o potrebi da se ovaj zakon što pre usvoji, bez obzira na to što postoje oprečna mišljenja o efektivi zakona- istako je on. - Do sada je postojao monopol jedne izdavačke kuće, pa je potrebno bar mali deo izdavačke delatnosti vratiti nazad u ruke države, odnosno Zavoda za udžbenike.

- Napravili smo dogovor da ću odlaziti u posete našim univerzitetima - rekao je Macut za RTS. - Mislim da je to dobra prilika da se upoznam i sa rukovodiocima visokoškolskih ustanova i da prenesem i svoja razmišljanja, a i da čujem njihova razmišljanja o situacijama u njihovim sredinama.

Macut je naveo da osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji u potpunosti funkcioniše, da rade sve škole, ali i gotovo svi fakulteti.

- Na državnim univerztetima normalno se radi, osim novosadskog u nekim slučajevima - istakao je on. - I sve škole rade, osim Vazduhoplovne akademije, gde postoje nerelegulisani odnosi između srednje i više škole koji se moraju razrešiti. Suštinski će i ovo biti razrešeno u najbržem mogućem roku.

Ocenio je da se akademski život u potpunosti odvija, podsetio da su u toku ispitni rokovi i da će akademska godina biti završena do kraja oktobra, a u novu školsku godinu krenuće se 3. novembra.

To isto očekuju i uprave visokoškolskih ustanova, a dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr Milorad Mirilović za 3. novembar najavljuje svečanu dodelu indeksa brucošima i normalno odvijanje nastave.

- Očekujem da nova akademska godina počne uobičajeno i na vreme, na našem fakultetu u toku su ispiti, imamo šest rokova oni se završavaju 31. oktobra, a 3. novembra počinje nova školska godina - kaže ovaj dekan. On ističe da sa studentima blokaderima imaju korektan odnos, oni izlaze na ispite i sve dobro funkcioniše.

I dekan Fizičkog fakulteta prof. dr Voja Radovanović kaže za naš list da je ovaj fakultet izašao iz blokade i da će nastava početi 3. novembra.

Dekan Filološkog fakulteta Iva Draškić Vićanović ističe da "apsolutno" očekuje da će nova školska godina početi kako je i planirano - 3. novembra.

Istovremeno, profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu Valentina Arsić Arsenijević smatra da je godina trebalo da počne tradicionalno 1. oktobra zbog brucoša, a zakašnjenja su mogla da se nadoknade kroz radne subote.

Ova profesorka smatra da je najava premijera Macuta da će krenuti u dijalog sa univerzitetima izuzetno pozitivan potez i da je vrlo važno da Macut čuje i mišljenje običnih zaposlenih ljudi na fakultetima, jer se tu nalazi i najveći potencijal u smislu pozitivne energije.

Ona je navela da mnogi profesori, čak i oni koji podržavaju blokade, smatraju da nije normalno da sami zatvaramo svoju instituciju i uništavamo nečiju akademsku godinu.