SRBIJA DOBIJA NOVI GRANIČNI PRELAZ: Zbog ogromnih gužvi pokrenuta inicijativa
ZBOG višesatnih zadržavanja na Gradini, čeka se na novi granični prelaz sa Bugarskom
U Sofiji su se ovih dana sastale delegacije Srbije i Bugarske da razmotre mogućnost otvaranja novog graničnog prelaza između dve države. Traži se rešenje za velike gužve na prelazu Gradina tokom sezone. Procenjuje se i da više od 1.000 radnika i studenata iz Pirotskog okruga često putuje u Bugarsku.
Da se pređe put od pedesetak kilometara, u vreme sezone, nekada je potrebno pet sati.
Kilometarske kolone na prelazu Gradina uobičajene su tokom leta i praznika, pa radnici i studenti provode sate na granici.
- Radim već tri godine u Bugarskoj i kao i svi iz Dimitrovgrada i ostalih pograničnih mesta suočavamo se sa problemima u sezoni, kada su godišnji odmori, bukvalno se snalazimo, prelazimo granicu pešaka. Ostavimo auto, pređemo pešaka i tako i u povratku - rekao je Sokol Sokolov iz Dimitrovgrada.
Nebojša Ivanov iz Dimitrovgrada kaže da su pokrenuli inicijativu pre četiri, pet godina da se otvori prelaz za radnike ili kolona kako bi se omogućilo da lakše stignu do posla i nazad.
Inicijativa građana
Opština Dimitrovgrad podržala je inicijative građana i još pre dve godine uputila zahtev državnim organima Srbije i Bugarske za otvaranje novog graničnog prelaza.
- Po prvi put se pojavljuje inicijativa da to ne bude kako smo mi mislili sezonski prelaz, za dva ili tri meseca, nego da bude pravi međugranični prelaz koji će funkcionisati 12 meseci - istakao je predsednik opštine Dimitrovgrad Vladiča Dimitrov.
Zbog gužve na Gradini, turisti iz susedne Bugarske tokom leta ređe dolaze u Dimitrovgrad.
- Oni praktično ne prelaze granicu i mi njih gubimo u tom periodu. Dakle, nemamo ni ugostiteljstvo ni ponudu koju imamo tokom cele godine. To je jako važno za BDP naše lokalne samouprave - objašnjava Dimitrov.
Sada je na potezu međudržavna komisija Srbije i Bugarske koja treba da se dogovori o svim detaljima za otvaranje novog graničnog prelaza.
(RTS)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VOZAČI BUDITE OPREZNI: Na ovim deonicama preti ozbiljna opasnost od odrona
12. 09. 2025. u 08:07
JUTARNjE GUŽVE: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda od jutros (FOTO)
27. 08. 2025. u 09:23
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)