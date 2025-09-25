SRBIJA DOBIJA NOVI GRANIČNI PRELAZ: Zbog ogromnih gužvi pokrenuta inicijativa

ZBOG višesatnih zadržavanja na Gradini, čeka se na novi granični prelaz sa Bugarskom

Foto Tanjug/ Jadranka Ilić

U Sofiji su se ovih dana sastale delegacije Srbije i Bugarske da razmotre mogućnost otvaranja novog graničnog prelaza između dve države. Traži se rešenje za velike gužve na prelazu Gradina tokom sezone. Procenjuje se i da više od 1.000 radnika i studenata iz Pirotskog okruga često putuje u Bugarsku.

Da se pređe put od pedesetak kilometara, u vreme sezone, nekada je potrebno pet sati.

Kilometarske kolone na prelazu Gradina uobičajene su tokom leta i praznika, pa radnici i studenti provode sate na granici.

- Radim već tri godine u Bugarskoj i kao i svi iz Dimitrovgrada i ostalih pograničnih mesta suočavamo se sa problemima u sezoni, kada su godišnji odmori, bukvalno se snalazimo, prelazimo granicu pešaka. Ostavimo auto, pređemo pešaka i tako i u povratku - rekao je Sokol Sokolov iz Dimitrovgrada.

Nebojša Ivanov iz Dimitrovgrada kaže da su pokrenuli inicijativu pre četiri, pet godina da se otvori prelaz za radnike ili kolona kako bi se omogućilo da lakše stignu do posla i nazad.

Inicijativa građana

Opština Dimitrovgrad podržala je inicijative građana i još pre dve godine uputila zahtev državnim organima Srbije i Bugarske za otvaranje novog graničnog prelaza.

- Po prvi put se pojavljuje inicijativa da to ne bude kako smo mi mislili sezonski prelaz, za dva ili tri meseca, nego da bude pravi međugranični prelaz koji će funkcionisati 12 meseci - istakao je predsednik opštine Dimitrovgrad Vladiča Dimitrov.

Zbog gužve na Gradini, turisti iz susedne Bugarske tokom leta ređe dolaze u Dimitrovgrad.

- Oni praktično ne prelaze granicu i mi njih gubimo u tom periodu. Dakle, nemamo ni ugostiteljstvo ni ponudu koju imamo tokom cele godine. To je jako važno za BDP naše lokalne samouprave - objašnjava Dimitrov.

Sada je na potezu međudržavna komisija Srbije i Bugarske koja treba da se dogovori o svim detaljima za otvaranje novog graničnog prelaza.

(RTS)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde