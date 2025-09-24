VATRENA STIHIJA PROGUTALA KUĆU: Veliki požar u Valjevu

OGROMAN požar izbio je noćas na napuštenoj kući u naselju Milorada Pavlovića u Valjevu.

Foto Shutterstock

Kako se vidi na snimcima koje je objavila Instagram stranica "valjevo_live", ogromna vatrena stihija gutala je kuću.

Na sreću, nema povređenih osoba. Uzrok požara, za sada, nije poznat.

Šta prvo uraditi u slučaju požara

Da biste izbegli požar, potrebno je da preduzmete neke preventivne mere, ali ako vas već zadesi, poštujte nekoliko uputstava Sektora za vanredne situacije za ponašanje prilikom požara, kako biste se spasli u najkraćem vremenskom roku. Ukoliko vam se požar dogodi u toku noći, a ne posedujete alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor kuće ili hodnik zgrade i vičite “Požar” kako biste probudili komšije i ukućane. Pozovite broj 193 i saopštite tačne podatke o lokaciji – adresu, sprat i broj stana. Ukoliko je požarom zahvaćena samo jedna prostorija, zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, a ukoliko je požar manjih razmera, pokušajte i gašenje. Ako izbije veći požar, napustite stan i zatvorite sva vrata za sobom, jer će se, ako ih ne zatvorite, zbog protoka svežeg vazduha požar širiti mnogo brže na ceo stan. Prilikom evakuacije vrlo je važno da svi ukućani budu u istoj prostoriji. Naročito pazite na decu, jer se ona iz straha mogu sakriti. Kada se uverite da su svi tu, krenite ka izlazu. Očekujte gust dim i veliku vrelinu: ako imate vremena, obujte cipele za debljim đonom, obucite kapute i vežite peškire i krpe natopljene vodom preko usta i nosa. Nikada ne koristite lift tokom požara, jer se tada oslobađa gust dim, pun otrovnih isparenja. Ulaskom u lift idete u sigurnu smrt od gušenja. Ukoliko niste direktno ugroženi požarom, ostanite iza vrata svog stana. Ako dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom i postavite oko štokova i ispred vrata, kako biste sprečili prodiranje dima u vaš stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, izađite na terasu i zatvorite balkonska vrata za sobom, pa sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara. Neugašeni opušak cigarete nikada ne bacajte kroz prozor ili sa terase, jer uglavnom završava u sobi ili na terasi stana ispod vašeg i može izazvati požar. Nikako ne smete koristiti vodu da biste ugasili požar na električnim instalacijama i aparatima, jer možete biti izloženi strujnom udaru. Ne gasite vodom požar izazvan benzinom ili uljem, jer ove opasne materije plutaju po površini vode i mogu izazvati dodatno širenje požara.