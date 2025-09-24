VATRENA STIHIJA PROGUTALA KUĆU: Veliki požar u Valjevu
OGROMAN požar izbio je noćas na napuštenoj kući u naselju Milorada Pavlovića u Valjevu.
Kako se vidi na snimcima koje je objavila Instagram stranica "valjevo_live", ogromna vatrena stihija gutala je kuću.
Na sreću, nema povređenih osoba. Uzrok požara, za sada, nije poznat.
Šta prvo uraditi u slučaju požara
- Da biste izbegli požar, potrebno je da preduzmete neke preventivne mere, ali ako vas već zadesi, poštujte nekoliko uputstava Sektora za vanredne situacije za ponašanje prilikom požara, kako biste se spasli u najkraćem vremenskom roku.
- Ukoliko vam se požar dogodi u toku noći, a ne posedujete alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor kuće ili hodnik zgrade i vičite “Požar” kako biste probudili komšije i ukućane.
- Pozovite broj 193 i saopštite tačne podatke o lokaciji – adresu, sprat i broj stana. Ukoliko je požarom zahvaćena samo jedna prostorija, zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, a ukoliko je požar manjih razmera, pokušajte i gašenje.
- Ako izbije veći požar, napustite stan i zatvorite sva vrata za sobom, jer će se, ako ih ne zatvorite, zbog protoka svežeg vazduha požar širiti mnogo brže na ceo stan.
- Prilikom evakuacije vrlo je važno da svi ukućani budu u istoj prostoriji. Naročito pazite na decu, jer se ona iz straha mogu sakriti. Kada se uverite da su svi tu, krenite ka izlazu.
- Očekujte gust dim i veliku vrelinu: ako imate vremena, obujte cipele za debljim đonom, obucite kapute i vežite peškire i krpe natopljene vodom preko usta i nosa.
- Nikada ne koristite lift tokom požara, jer se tada oslobađa gust dim, pun otrovnih isparenja. Ulaskom u lift idete u sigurnu smrt od gušenja.
- Ukoliko niste direktno ugroženi požarom, ostanite iza vrata svog stana. Ako dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom i postavite oko štokova i ispred vrata, kako biste sprečili prodiranje dima u vaš stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, izađite na terasu i zatvorite balkonska vrata za sobom, pa sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara.
- Neugašeni opušak cigarete nikada ne bacajte kroz prozor ili sa terase, jer uglavnom završava u sobi ili na terasi stana ispod vašeg i može izazvati požar.
- Nikako ne smete koristiti vodu da biste ugasili požar na električnim instalacijama i aparatima, jer možete biti izloženi strujnom udaru.
- Ne gasite vodom požar izazvan benzinom ili uljem, jer ove opasne materije plutaju po površini vode i mogu izazvati dodatno širenje požara.
Preporučujemo
PLAMEN PROGUTAO I STAN HASANA DUDIĆA: Žena (70) svećom izazvala požar u Ustaničkoj ulici
22. 09. 2025. u 08:04
POŽAR U USTANIČKOJ: Gusti dim kulja iz prozora zgrade na sve strane
21. 09. 2025. u 17:47
VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDžI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih
20. 09. 2025. u 10:30
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)