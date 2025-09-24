Društvo

"SKUPOM CENOM MAJKO PLAĆA SE SLOBODA": Objavljena čitulja ubijenim herojima iz Banjske (FOTO)

В.Н.

24. 09. 2025. u 09:20

SRPSKIM herojima Stefanu Nedeljkoviću, Bojanu Mijailoviću i Igoru Milenkoviću, koji su ubijeni u Banjskoj, objavljena je čitulja.

Foto: Novosti

"Skupom cenom majko plaća se sloboda" navodi se u čitulji objavljenoj u " Večernjim novostima", koju potpisuju Braća brigada sever.

Foto: Novosti

Podsetimo, danas se navršavaju dve godine od tragičnih događaja u Banjskoj na Kosovu i Metohiji gde su svoje živote za odbranu srpskog naroda herojski položili Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković.

