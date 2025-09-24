Društvo

VREME DANAS: Jutra na koja smo navikli, a onda promena

Novosti online

24. 09. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji sutra u prepodnevnim satima pretežno sunčano, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost.

ВРЕМЕ ДАНАС: Јутра на која смо навикли, а онда промена

Foto: D.B.

Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni.

Najniža temperatura od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno očekuje se naoblačenje sa zapada, krajem dana sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 27.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se postepeno svežije vreme, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od četvrtka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, u četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima Srbije.

(Sputnjik)

