VREME DANAS: Jutra na koja smo navikli, a onda promena
VREME u Srbiji sutra u prepodnevnim satima pretežno sunčano, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost.
Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije.
Vetar slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni.
Najniža temperatura od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno očekuje se naoblačenje sa zapada, krajem dana sa slabom, kratkotrajnom kišom.
Vetar slab do umeren južni i jugoistočni.
Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 27.
Prognoza za narednih sedam dana
Očekuje se postepeno svežije vreme, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od četvrtka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
Tokom dana biće promenljivo oblačno, u četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima Srbije.
(Sputnjik)
