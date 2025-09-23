IZMENE U SAOBRAĆAJU U ZEMUNU: Evo kuda će linije 45 i 83 da idu
USLED radova u Dobrovoljačkoj ulici u Zemunu koji će trajati od danas do 15. septembra 2026. godine, doći će do izmene u trasi linija 45 i 83.
Vozila sa linije 45 će saobraćati - Cara Dušana, Filipa Višnjića, Rada Končara i dalje redovnom trasom; u smeru ka Bloku 44 će saobraćati redovnom trasom, saopšteno je iz GSP.
Vozila sa linije 83 će saobraćati - Cara Dušana, Filipa Višnjića, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom; u smeru ka Crvenom krstu će saobraćati redovnom trasom.
Privremeno se ukudaju stajališta "Dušanova", "Ugrinovačka", "Stadion Zemun", "Branka Pešića", i "Filipa Višnjića" u smeru ka Zemunu (Novi grad, Bačka.
Privremeno se uspostavlja stajalište "Filip Višnjić 2" (#3573), za liniju br.45, u ulici Filipa Višnjića, u visini kućnog broja 30, u smeru ka Ugrinovačkoj ulici.
