BOLJI ŽIVOT ZA BORCA SA KOŠARA UZ NOVU MERU VLADE Jeftini ogrev za borce i najugroženije: "Svaka ušteda znači" (VIDEO)
GORAN Marić iz Bajine Bašte, borac sa Košara, ispričao je koliko za njega znači mera koja je doneta na ostnovu inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vzčića, a koja se tiče jeftinijeg ogreva.
- Živimo ja i otac i majka i žena i dete. Mi se grejemo na drva. Zna da bude hladno, mi smo ispod Tare. Svaka ušteda znači, ipak kad morate jedan deo novca da izdvojite, na primer sumu od 100.000, vama ostane 40.000. Ima se gde utrošiti.
Pa kako je bilo pre - nije bilo nikako.
Uvek, uvek mi je slika drugara. I od nas 41, dvadeset dvojica su poginula. Avioni gađaju, minobacači iz Albanije, oni napadaju, to je stvarno bilo strašno. Da su prošli, ne bi ni bilo ni nas. Verujete, ovi sad nisu svesni šta je sad, a šta je pre bilo. Stvarno smo bili, da se vratilo i živi i da smo nešto odbranili.
Tako, radi se non-stop na selu. Ima gore drva, koliko hoćete...Treba da se sprema, da se cepa, sve...Znači, svaka ušteda znači - rekao je Marić.
Snimak Goranove priče je na svom Instagram profilu podelio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Merama dokazujemo koliko nam je stalo do građana Srbije, koliko nam je važno da ljudi u Srbiji žive bolje. - napisao je on.
