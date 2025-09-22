TEMPERATURA PADA ZA VIŠE OD 10 STEPENI: Od ovog dana vreme se menja - detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama

U SRBIJI danas sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

U košavskom području (Vojvodina, Pomoravlje i Podunavlje) duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s.

Od sredine sedmice postepena promena vremena

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), košava će u utorak (23.09.) oslabiti uz zadržavanje pretežno sunčanog i toplog vremena.

Od srede (24.09.) temperatura u svakodnevnom i postepenom padu za 3 - 4 stepena, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a potom i u ostalim krajevima.

Košava će ponovo duvati u periodu od četvrtka (25.09.) do kraja sedmice (28.09.), a narednog vikenda dnevne temperature biće oko i malo iznad 20 stepeni.

