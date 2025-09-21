METEOROLOG TODOROVIĆ OTKRIVA: Evo kada sledi pravo osveženje
METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je danas da se u Srbiji u naredna tri dana očekuje toplo vreme, a nakon toga sporadična i slaba kiša, dok u petak i za vikend sledi "pravo osveženje".
- U sredu će već biti mali znak promene pošto će početi da prilaze oblaci, možda čak i uveče sredu na četvrtak bude neka sporadična kiša, ali gotovo zanemarljivo. Osetiće se ono pravo osveženje 26, 27. i 28. septembra kada maksimalna temperatura bude niža za neki desetak stepeni, kada se očekuje temperatura oko 20 stepeni Celzijusovih - rekao je Todorović za Tanjug.
Dodao je da će se te temperature u intervalu od 18 do 22 stepena Celzijusa zadržati desetak dana i da je reč o temperaturama koje su ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
- U oktobru će biti značajniji pad temperature generalno. Na kraju oktobra je to svega 15 stepeni. Oktobar je ona prekretnica kad brzo dolazi hladnije vreme - rekao je Todorović.
Ukazao je da vremenske prilike nisu strogo podudarne sa određenim datumima i da iako je septembar jesenji mesec naredna dva dana može se očekivati temperatura do 31 stepena na Celzijusovoj skali.
- Posle ovih prvih kiša u septembru tačno se oseća svežina u jutarnjim i večernim satima, a povećao se i dnevni raspon temperature - rekao je Todorović.
Naveo je da prelaz sa letnjih na jesenje temperature ne utiče drastično na ljudski organizam, ali da može uticati.
- Temperatura vazduha od 30 stepeni Celzijusa tokom jeseni ne utiče jednako na organizam kao i 30 stepeni Celzijusovih u junu zato što je u junu sunce daleko više na nebu, elevacija je daleko viša i onda sunce direktno greje mnogo više organizam. Tako da pri toj temperaturi sunce u junu daleko jače peče nego sada - rekao je Todorović.
Govoreći o padavinama, Todorović je rekao da je Srbija u velikom manjku sa padavinama ove godine, ali da je vetar prisutna vremenska pojava.
- Sutra će biti malo jugoistočnog vetra, ali u košavskom području. Prva košava je ove godine bila u septembru, ali kao topla varijanta, to postoji kad struji topli vazduh sa juga i jugoistoka, a kad počne prvo jače zahlađenje u istočnoj Evropi onda počinje i ona hladna košava, a to je obično u drugoj polovina oktobra - kaže Todorović.
