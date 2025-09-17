Društvo

VREME DANAS: Oblačno, vetrovito i svežije

Novosti online

17. 09. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, samo na istoku i jugu Srbije ujutru oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a prestanak padavina uslediće tokom prepodneva.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно, ветровито и свежије

Foto N. Skenderija

Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Posle podne vetar u slabljenju.

Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno, vetrovito i svežije.

Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, kasnije posle podne u slabljenju.

Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

APEL JAVNOSTI: MUP se vanredno oglasio
Društvo

0 4

APEL JAVNOSTI: MUP se vanredno oglasio

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije.

16. 09. 2025. u 21:24

MARIJA, KSENIJA, IRINA, STEFAN, KATARINA, GAVRILO... Desetoro Holanđana kršteno u reci Lek - Još petnaestoro prijavljenih (FOTO)
Društvo

0 10

MARIJA, KSENIJA, IRINA, STEFAN, KATARINA, GAVRILO... Desetoro Holanđana kršteno u reci Lek - Još petnaestoro prijavljenih (FOTO)

U SUBOTU, 13. septembra 2025. godine, svetom tajnom Krštenja i Miropomazanja u svetu Crkvu Hristovu, Crkvu Srpsku i Svetosavsku, primljeno je deset novih članova Holanđana, koji su na krštenju dobili imena: Marija, Ksenija, Irina, Stefan, Katarina, Gavrilo, Agaton, Sofija, Dimitrije i Jovan. Krštenje i miropomazanje su obavili protojerej Goran Kovačević, jerej Nebojša Mastilović i jerej Krsto Stanišić na holandskom i engleskom jeziku.

16. 09. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)