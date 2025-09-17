VREME DANAS: Oblačno, vetrovito i svežije
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, samo na istoku i jugu Srbije ujutru oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a prestanak padavina uslediće tokom prepodneva.
Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Posle podne vetar u slabljenju.
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno, vetrovito i svežije.
Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, kasnije posle podne u slabljenju.
Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.
(Sputnjik)
