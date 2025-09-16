SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Unsplash

- Naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom sa severozapada Balkana postepeno se premešta na istok, ka našem području, pa će u kasnijim popodnevnim satima prvo zahvatiti Bačku, Srem i Mačvanskom okrugu, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale predele.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i pojačanju, a u zoni premeštanja fronta, ponegde se kratkotrajno očekuju i olujni udari.

U SREDU VETROVITO I SVEŽIJE

U sredu (17. septembra) promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, a samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a prestanak padavina očekuje se tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16 °S, a najviša dnevna od 20 do 24 °S.

OD ČETVRTKA PRETEŽNO SUNČANO, ZA VIKEND I POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE PONOVO OKO I MALO IZNAD 30 °S

Od četvrtka (18. septembra) pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ