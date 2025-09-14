KREĆU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Hitno se oglasio RHMZ, izdata dva upozorenja
PROLAZNO naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve, navodi se u saopštenju RHMZ.
Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada.
U košavskom području još sredinom dana umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
Vetar će posle podne biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni pravac, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni.
Najviša temperatura od 23 °S na severozapadu do 30 °S na jugoistoku Srbije.
Izdata dva upozorenja
Danas (14.09.) na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.
Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred.
Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.
Vreme narednih dana
Sutra (15.09.) na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °S, a najviša dnevna od 23 do 27 °S.
U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 °S.
