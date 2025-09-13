SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru, evo i kad (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničom zvaničnim saopštenjem.

Foto: Shutterstock

- UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VREMENSKE NEPOGODE (za 14.09.2025.)

Sutra (14.09.) na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.



Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred.



UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VREMENSKE NEPOGODE (za 14.09.2025.)

Sutra (14.09.) posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ