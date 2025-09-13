NESTALA MILKICA IZ ĆUPRIJE: Otišla da podigne rezultate iz laboratorije za majku, a onda joj se izgubio trag
MILKICI Milenković (52) iz Ćuprije izgubio se svaki trag u petak nakon što je otišla na pijacu i po rezultate iz laboratorije za svoju majku!
Kako je za medije potvrdila njena rođaka, Milkica Milenković boluje od depresije i anksioznosti, a u trenutku nestanka na sebi imala roze majicu i šarene pantalone od svile. Visoka je oko 170 cm i sitnije građe. Živi sa majkom koja je sada očajna i moli sve ljude dobre volje za pomoć.
Porodica moli sugrađane koji žive u centru Ćuprije da provere snimke svojih nadzornih kamera od petka i da se svako ko je video Milkicu ili ima bilo kakvu informaciju o njoj javi policiji na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.
(Telegraf)
