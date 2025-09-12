VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je javnost na opasnost od "spoofing" poziva, gde se osobe predstavljaju kao članovi porodice, prijatelji ili predstavnici institucija kako bi prevarile građane.

Foto: Printskrin Instagram/mupsrbije

Kako su objavili na svom instagram profilu, služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP R. Srbije beleži sve češće slučajeve prevare.

- Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP R. Srbije beleži sve češće slučajeve prevare u kojima: prevaranti prikazuju tuđi broj telefona i imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili institucije.

Zato, ako dobijete poziv u kojem traže novac, šifre ili osetljive podatke: Odmah posumnjajte, prekinite i pozovite osobu na broj koji već imate sačuvan, ne donosite odluke pod pritiskom. Ako sumnjate na prevaru - odmah obavestite policiju. Čuvajte svoju bezbednost. Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete - naveli su u opisu svoje objave na Instagram stranici "mupsrbije".

Kako su naglasili u svojoj objavi, uz pomoć veštačke inteligencije moguće je lažno prikazati broj telefona, pa čak i imitirati glas osobe koju poznajete. Zbog toga je izuzetno važan dodatni oprez i savetuje se da građani odmah prijave svaki sumnjivi slučaj nadležnim organima.