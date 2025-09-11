PLJUŠTI OD RANOG JUTRA: Ova tri dela Srbije na udaru nepogoda - RHMZ objavio prognozu za drugu polovinu septembra
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izadao je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu nepogoda sa gradom i jakim vetrom.
Pljuskovi i grmljavine koji se danas očekuju na području Srbije lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom (sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji).
Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred.
Vreme u drugoj polovini septembra
U petak i subotu delimično razvedravanje - u većini mesta će biti suvo uz duže sunčane intervale, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša u petak biti moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u subotu na istoku Srbije.
U nedelju novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Padavine će prestati do ponedeljka pre podne, pa će tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivati stabilno i sunčano vreme uz nastavak letnjih temperatura (oko 30 stepni).
