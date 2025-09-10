ŽENA UMRLA POSLE UJEDA STRŠLJENA: Tragedija kod Vrnjačke Banje

MEŠTANKA sela Rsavci kod Vrnjačke Banje M.M., stara 38 godina, majka dvoje dece, tragično je preminula juče u prepodnevnim satima nakon ujeda stršljena.

Foto: Shutterstock

Kako navode meštani, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vreme.

Tragedija je potresla celo selo, a meštani ističu da gotovo nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spreči.

(Telegraf)