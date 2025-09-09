SPREMITE SE ZA VELIKO POGORŠANJE VREMENA: Evo kada tačno stižu oluje i gromovi, ovi delovi Srbije su prvi na udaru

DANAS u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperature do 34°C. Sreda donosi pojačan jugoistočni vetar i pljuskove sa grmljavinom, a četvrtak oblačno i svežije sa kišom. Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za Srbiju.

I današnji dan u Srbiji protekao je u znaku pravog letnjeg vremena, uz temperature i iznad 30 stepeni. U toku poslepodneva one su dostigle vrednosti od čak 34°C, u Beogradu 33°C.

Pred nama je oblačna i topla noć, a vedra i svežija biće samo na jugu.

U Srbiji već u sredu preokret vremena.

Naše područje biće pod uticajem snažnog ciklona, ali u toplo sektoru, pa će biti i dalje veoma toplo, uz južna strujanja i priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Jutarnja temperatura biće od 10 na jugu do 20 stepeni na severu Srbije, a i pred Beogradom je tropska noć, pri čemu temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

Maksimalna dnevna biće od 30 do 34, u Beogradu do 33°C.

U sredu će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima od 80 km/h.

U severnim i zapadnim predelima Srbije ponegde se očekuju slaba kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Jače pogoršanje vremena očekuje se u u noći ka četvrtku, pa će u četvrtak biti oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U petak nakon kišovitog jutra, tokom dana usled razvedravanja sunčanije.

U subotu sunčano i toplo, temperature oko 30 stepeni.

Novo pogoršanje vremena očekuje se u nedelju.

