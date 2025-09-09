Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 17:35

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- Do kraja dana pretežno sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca. Uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom.

DO KRAJA SEDMICE PROMENLjIVO SA LOKALNOM POJAVOM KIŠE I PLjUSKOVA SA GRMLjAVINOM

Sutra (10.09.) promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20 °S, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 °S na jugoistoku.

Do nedelje (14.09.) promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom.

Početkom sledeće sedmice (od 15.09.) pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 °S. - stoji na sajtu rhmz.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

