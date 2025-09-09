DOJAVA O BOMBI U ŠKOLI NA VRAČARU: Kontradivezioni tim na terenu

U TEHNIČKU školu "GSP" na Vračaru jutros je stigla dojava o bombi.

Kako je potvrđeno iz ove beogradske škole, odmah nakon prijave o postavljenoj bombi, škola je bila evakuisana.

"Obavljen je kontradiverzioni pregled i ustanovljeno je u pitanju lažna dojava o bombi. Deca su se vratila na nastavu", potvrđeno je iz Tehničke škole "GSP".

(Blic)

