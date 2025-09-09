Društvo

DOJAVA O BOMBI U ŠKOLI NA VRAČARU: Kontradivezioni tim na terenu

В.Н.

09. 09. 2025. u 10:33

U TEHNIČKU školu "GSP" na Vračaru jutros je stigla dojava o bombi.

ДОЈАВА О БОМБИ У ШКОЛИ НА ВРАЧАРУ: Контрадивезиони тим на терену

Foto M. Anđela

Kako je potvrđeno iz ove beogradske škole, odmah nakon prijave o postavljenoj bombi, škola je bila evakuisana.

"Obavljen je kontradiverzioni pregled i ustanovljeno je u pitanju lažna dojava o bombi. Deca su se vratila na nastavu", potvrđeno je iz Tehničke škole "GSP".

(Blic)

