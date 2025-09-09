VREME DANAS: Pretežno sunčano, do 34 stepena
VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, dok se ujutro na severu Vojvodine, a posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Očekuje se vetar slab do umeren i promenljiv, s najnižom temperaturom od 11 do 19 stepeni, a najvišom od 30 do 34 stepena.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i vetar slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od 16 do 19 stepeni, a najviša će biti oko 31 stepen.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. septembra, očekuje se promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar, a temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.
(Sputnjik)
