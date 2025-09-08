Društvo

NAJLEPŠE SLIKE SA ŠETNJE GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Srbija je pokazala svoje pravo lice (FOTO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 09:25

VELIKI broj građana okupio se širom Srbije da podrži skup protiv blokada.

НАЈЛЕПШЕ СЛИКЕ СА ШЕТЊЕ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА: Србија је показала своје право лице (ФОТО)

Foto: Novosti

Građani Srbije su u čak 120 mesta širom Srbije izneli jasan stav da su protiv blokada.

Ovom prelepom i porodičnom skupu prisustvavao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju i time pokazali svu lepotu svoje zemlje.

Foto: Фото: Новости

