POGLEDAJTE POMRAČENJE MESECA IZNAD SRBIJE: Spektakl na nebu koji svi mogu da posmatraju golim okom (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 21:51

VEČERAS je na nebu iznad Srbije vidljivo golim okom pomračenje meseca saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Foto: N. Živanović

Ovaj fenomen objašnjava se kao rezultat pozicioniranja Sunca, Zemlje i Meseca u jednoj ravni.

U Srbiji se Mesec delimično pomračen pojavio na istoku u večernjim satima, a u Beogradu u 19 sati. Potpuno pomračen je od 19.30 do 20.52.

Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56.

Foto: Z. Jovanović

Kako je nebo vedro Beograđani su ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare mogli da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu.

FOTO: Novosti

Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike.

Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

FOTO: Novosti

Za vreme pomračenja Mesec prolazi kroz Zemljinu senku, a do njegove površine od Sunčeve bele svetlosti kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva "krvavi Mesec".

FOTO: Novosti

Pomračenje Meseca se prati golim okom.

