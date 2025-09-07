POGLEDAJTE POMRAČENJE MESECA IZNAD SRBIJE: Spektakl na nebu koji svi mogu da posmatraju golim okom (FOTO/VIDEO)
VEČERAS je na nebu iznad Srbije vidljivo golim okom pomračenje meseca saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.
Ovaj fenomen objašnjava se kao rezultat pozicioniranja Sunca, Zemlje i Meseca u jednoj ravni.
U Srbiji se Mesec delimično pomračen pojavio na istoku u večernjim satima, a u Beogradu u 19 sati. Potpuno pomračen je od 19.30 do 20.52.
Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56.
Kako je nebo vedro Beograđani su ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare mogli da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu.
Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike.
Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.
Za vreme pomračenja Mesec prolazi kroz Zemljinu senku, a do njegove površine od Sunčeve bele svetlosti kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva "krvavi Mesec".
Pomračenje Meseca se prati golim okom.
