KORPA PUNIJA A CENA NIŽA: Evo kolika je ušteda nakon novih mera (VIDEO)

OD 1. SEPTEMBRA, cene u radnjama s prozvodima bez kojih ne možemo da zamislimo svakodnevni život značajno su smanjene zahvaljujući inicijativi predsednika Srbije Aleksandra Vučića ali i njegovoj upornosti da zamišljeno sprovede u delo.

Foto: Printskrin

Da je mera već dala rezultate, potvrđuje poređenje cena identičnih proizvoda kupljenih 30. avgusta, pre stupanja Uredbe na snagu, i dan kasnije, 1. septembra.

Najupadljiviji pad cene zabeležen je kod praška za veš, čija je cena sa 719,99 dinara snižena na 569,99 dinara. Sličan trend sniženja primećen je i kod drugih proizvoda:

Testenina (400 g): sa 89,99 din na 69,99 din

Pasta za zube: sa 179,99 din na 159,99 din

Sok od jabuke: sa 199,99 din na 169,99 din

Ukupna vrednost računa za 23 proizvoda pre pojeftinjenja iznosila je 5.342,91 dinar, a isti taj račun iznosio je 4.618,58 dinara nakon, što predstavlja uštedu od 724,33 dinara ili 13,55% manje ukupno.

POGLEDAJTE VIDEO: