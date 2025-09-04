KORPA PUNIJA A CENA NIŽA: Evo kolika je ušteda nakon novih mera (VIDEO)
OD 1. SEPTEMBRA, cene u radnjama s prozvodima bez kojih ne možemo da zamislimo svakodnevni život značajno su smanjene zahvaljujući inicijativi predsednika Srbije Aleksandra Vučića ali i njegovoj upornosti da zamišljeno sprovede u delo.
Da je mera već dala rezultate, potvrđuje poređenje cena identičnih proizvoda kupljenih 30. avgusta, pre stupanja Uredbe na snagu, i dan kasnije, 1. septembra.
Najupadljiviji pad cene zabeležen je kod praška za veš, čija je cena sa 719,99 dinara snižena na 569,99 dinara. Sličan trend sniženja primećen je i kod drugih proizvoda:
- Testenina (400 g): sa 89,99 din na 69,99 din
- Pasta za zube: sa 179,99 din na 159,99 din
- Sok od jabuke: sa 199,99 din na 169,99 din
Ukupna vrednost računa za 23 proizvoda pre pojeftinjenja iznosila je 5.342,91 dinar, a isti taj račun iznosio je 4.618,58 dinara nakon, što predstavlja uštedu od 724,33 dinara ili 13,55% manje ukupno.
POGLEDAJTE VIDEO:
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)