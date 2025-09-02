TRESLA SE SRBIJA: Zemljotres pogodio ovaj grad
ZEMLjOTRES jačine 3.7 stepeni Rihtera zabeležen je večeras na području Srbije.
Epicentar potresa je u blizini Dimitrovgrad, na oko 2.5368 kilometara od njegovog centra.
Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 2 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir)
