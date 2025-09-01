ZABORAVITE NA VEŠTAČKE TREPAVICE I NOKTE: Ovo su pravila oblačenja u školama, negde zabranjene i trenerke

POČETAK školske godine donosi brojne promene za učenike, ali pravila oblačenja ostaju ista - ista u smislu pravila, ali potpuno različita od onog na šta su navikli ovih nešto više od dva meseca tokom letnjeg raspusta.

Foto Shutterstock

Način oblačenja učenika, a naročito učenica u srednjim školama, postao je toliko provokativan da ih profesori sve češće vraćaju kući zbog neprikladnog dres koda. Ovakav trend primetan je i u osnovnim školama. Kako bi zaustavile ovakvo ponašanje, neke škole su uvele kodeks oblačenja. Dugački, veštački nokti, topići da se vidi pupak, kratki šortsevi i suknje... Može na plaži, ne i u školi!

Škole čak imaju pravo da učenike koji se ne pridržavaju zadatih pravila o odevanju udalje sa nastave i pošalju kući da se adekvatno obuku, a nastavnici taj izostanak učenika evidentiraju kao neopravdan. Đaci u školama u Srbiji nisu u obavezi da nose uniforme, ali se od njih očekuje da se obuku pristojno, kao što zakon nalaže.

Osnovna škola "Jevrem Obrenović" iz Šapca, recimo ima objavljen kodeks oblačenja za učenike, nastavnike i vannastavno osoblje koji važi već godinama.

Odeća treba da bude primerena uzrastu

Navode da odeća odražava ukus i stil svake osobe koji mora biti poštovan, ali i da treba da bude primerena uzrastu i školi u koju učenici dolaze.

Foto Shutterstock

Ovaj kodeks između ostalog zabranjuje:

bluze sa velikim dekolteom ili tankim bretelama

majica koje ne pokrivaju stomak i leđa

šortsa, bermuda (dužine iznad kolena)

neprimereno kratke suknje

helanki (ukoliko nisu prekrivene dužom tunikom) - ovo važi za učenice od 5. do 8. razreda

papuča i obuće sa visokim potpeticama

providne odeće

mrežaste čarape

previše iscepanih i spuštenih pantalona

odeće uvredljivih natpisa ili slika, koji promovišu nacionalnu, versku, političku ili seksualnu opredeljenost ili promovišu konzumiranje droga, cigareta, alkoholna ili energetska pića i slično

kapa, kačketa, kapuljača, marama na glavi i naočara za sunce na času

pirsinga bilo koje vrste, jer se time povećava mogućnost povređivanja učenika

neprimereno uzrastu učenika da dolaze u školu sa neurednom kosom, šminkom, predugačkim i namazanim noktima

učenik mora da pazi da mu se donji veš ne vidi bez obzira u kakvom položaju mu se telo nalazi

Pravila u oblačenju učenika koja važe već godinama poštuju i u Medicinskoj školi "Nadežda Petrović" u Zemunu.

Postavljena su na sajtu škole, a obavezuju učenike da u školu dolaze prikladno obučeni, a ne u kratkim majicama i majicama na bretele, šortsevima, helankama, pocepanim pantalonama, odećom sa navijačkim ili stranačkim obeležjima, papučama i sa neprikladnom šminkom.

Podsetimo, pre dve godine u centar pažnje dospela je Trinaesta beogradska gimnazija kada su pred 1. septembar objavili zvanični kodeks oblačenja u školi.

"Mi imamo i pravilnik o ponašanju, ali na odevanje smo se ograničili jer je bilo upadljivo koliko se pogoršao nivo oblačenja učenika. Većina učenika dolazi u trenerkama, imate osećaj kao da ste u sportskom centru. To nije za školu i kada je toga previše nekako u toj masi učenika u trenerkama vi kao da vidite navijače na utakmici, a ne učenike. Trenerka je ipak predviđena da se oblači kada se ide u šetnje, trenira ili odmara kod kuće" - rekao je tada Bojan Vučković, direktor gimnazije za medije.

Ovakva pravila postoje u gotovo svim školskim ustanovama u Srbiji. Iako se neznatno razlikuju, važno je da budu jasna, a i da pomognu učenicima da se fokusiraju na učenje.

(Blic)

