Društvo

ZABORAVITE NA VEŠTAČKE TREPAVICE I NOKTE: Ovo su pravila oblačenja u školama, negde zabranjene i trenerke

D.K.

01. 09. 2025. u 21:06

POČETAK školske godine donosi brojne promene za učenike, ali pravila oblačenja ostaju ista - ista u smislu pravila, ali potpuno različita od onog na šta su navikli ovih nešto više od dva meseca tokom letnjeg raspusta.

ЗАБОРАВИТЕ НА ВЕШТАЧКЕ ТРЕПАВИЦЕ И НОКТЕ: Ово су правила облачења у школама, негде забрањене и тренерке

Foto Shutterstock

Način oblačenja učenika, a naročito učenica u srednjim školama, postao je toliko provokativan da ih profesori sve češće vraćaju kući zbog neprikladnog dres koda. Ovakav trend primetan je i u osnovnim školama. Kako bi zaustavile ovakvo ponašanje, neke škole su uvele kodeks oblačenja. Dugački, veštački nokti, topići da se vidi pupak, kratki šortsevi i suknje... Može na plaži, ne i u školi!

Škole čak imaju pravo da učenike koji se ne pridržavaju zadatih pravila o odevanju udalje sa nastave i pošalju kući da se adekvatno obuku, a nastavnici taj izostanak učenika evidentiraju kao neopravdan. Đaci u školama u Srbiji nisu u obavezi da nose uniforme, ali se od njih očekuje da se obuku pristojno, kao što zakon nalaže.

Osnovna škola "Jevrem Obrenović" iz Šapca, recimo ima objavljen kodeks oblačenja za učenike, nastavnike i vannastavno osoblje koji važi već godinama.

Odeća treba da bude primerena uzrastu

Navode da odeća odražava ukus i stil svake osobe koji mora biti poštovan, ali i da treba da bude primerena uzrastu i školi u koju učenici dolaze.

Foto Shutterstock

 

Ovaj kodeks između ostalog zabranjuje:

  • bluze sa velikim dekolteom ili tankim bretelama
  • majica koje ne pokrivaju stomak i leđa
  • šortsa, bermuda (dužine iznad kolena)
  • neprimereno kratke suknje
  • helanki (ukoliko nisu prekrivene dužom tunikom) - ovo važi za učenice od 5. do 8. razreda
  • papuča i obuće sa visokim potpeticama
  • providne odeće
  • mrežaste čarape
  • previše iscepanih i spuštenih pantalona
  • odeće uvredljivih natpisa ili slika, koji promovišu nacionalnu, versku, političku ili seksualnu opredeljenost ili promovišu konzumiranje droga, cigareta, alkoholna ili energetska pića i slično
  • kapa, kačketa, kapuljača, marama na glavi i naočara za sunce na času
  • pirsinga bilo koje vrste, jer se time povećava mogućnost povređivanja učenika
  • neprimereno uzrastu učenika da dolaze u školu sa neurednom kosom, šminkom, predugačkim i namazanim noktima
  • učenik mora da pazi da mu se donji veš ne vidi bez obzira u kakvom položaju mu se telo nalazi

Pravila u oblačenju učenika koja važe već godinama poštuju i u Medicinskoj školi "Nadežda Petrović" u Zemunu.

Postavljena su na sajtu škole, a obavezuju učenike da u školu dolaze prikladno obučeni, a ne u kratkim majicama i majicama na bretele, šortsevima, helankama, pocepanim pantalonama, odećom sa navijačkim ili stranačkim obeležjima, papučama i sa neprikladnom šminkom.

Podsetimo, pre dve godine u centar pažnje dospela je Trinaesta beogradska gimnazija kada su pred 1. septembar objavili zvanični kodeks oblačenja u školi.

"Mi imamo i pravilnik o ponašanju, ali na odevanje smo se ograničili jer je bilo upadljivo koliko se pogoršao nivo oblačenja učenika. Većina učenika dolazi u trenerkama, imate osećaj kao da ste u sportskom centru. To nije za školu i kada je toga previše nekako u toj masi učenika u trenerkama vi kao da vidite navijače na utakmici, a ne učenike. Trenerka je ipak predviđena da se oblači kada se ide u šetnje, trenira ili odmara kod kuće" - rekao je tada Bojan Vučković, direktor gimnazije za medije.

Ovakva pravila postoje u gotovo svim školskim ustanovama u Srbiji. Iako se neznatno razlikuju, važno je da budu jasna, a i da pomognu učenicima da se fokusiraju na učenje.

(Blic)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U IME NARODA
Društvo

0 0

U IME NARODA

Viši sud u Beogradu, sudija Pane Marjanović, u parnici tužioca Nemanje Šarovića iz Beograda, čiji je pomoćnik Milica Marić Krstić advokat iz Beograda protiv tuženih "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički pomoćnik Igor Isailović advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spoda 150.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 03.06.2025. goedine, doneo je

01. 09. 2025. u 18:47

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO