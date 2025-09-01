Društvo

SVE ŠKOLE U SRBIJI ZAPOČELE ŠKOLSKU GODINU: Nesmetano rade!

В.Н.

01. 09. 2025. u 11:03

NOVA školska godina u Srbiji počinje danas za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka i 62.000 srednjoškolaca koji prvi put sedaju u klupe.

Foto P. Milošević

Sve škole u Srbiji danas su započele školsku godinu i nesmetano rade.

U osnovne škole danas polazi oko 530.000 đaka, a u srednje njih 240.000. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca širom Srbije.

Prema navodima Ministarstva prosvete, precizan broj učenika biće poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik.

