SVE ŠKOLE U SRBIJI ZAPOČELE ŠKOLSKU GODINU: Nesmetano rade!
NOVA školska godina u Srbiji počinje danas za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka i 62.000 srednjoškolaca koji prvi put sedaju u klupe.
Sve škole u Srbiji danas su započele školsku godinu i nesmetano rade.
U osnovne škole danas polazi oko 530.000 đaka, a u srednje njih 240.000. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca širom Srbije.
Prema navodima Ministarstva prosvete, precizan broj učenika biće poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik.
