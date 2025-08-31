OGLASIO SE RHMZ: Danas nas čekaju pljuskovi, a sutra prava promena!
PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), poslednjeg dana avgusta očekuje nas promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.
U toku noći se očekuje razvedravanje, najpre na severu i zapadu zemlje.
Duvaće slab do umeren vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti pojačan, sa zapadnim i severozapadnim pravcem.
Dnevna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa.
U ponedeljak, 1. septembra, biće pretežno sunčano i osetno toplije.
Samo će ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, uz postepeno razvedravanje tokom dana.
Vetar će biti slab i umeren, dok će na istoku povremeno biti jak, zapadni i severozapadni.
Jutarnje temperature od 12 do 19 °C, a najviše dnevne od 27 do 31 °C.
U utorak, 2. septembra, veći deo dana biće pretežno sunčan i topao, ali se krajem dana na severozapadu očekuje naoblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Tokom noći ka sredi i u sredu ujutro, padavine će se proširiti i na ostale delove zemlje.
Do kraja prve sedmice septembra očekuje se promenljivo vreme – suvo na severu, a u ostalim krajevima češća pojava padavina.
Temperature će biti oko i nešto iznad proseka za ovo doba godine.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)