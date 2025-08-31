Društvo

OGLASIO SE RHMZ: Danas nas čekaju pljuskovi, a sutra prava promena!

В.Н.

31. 08. 2025. u 12:31

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), poslednjeg dana avgusta očekuje nas promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

ОГЛАСИО СЕ РХМЗ: Данас нас чекају пљускови, а сутра права промена!

FOTO: Novosti

U toku noći se očekuje razvedravanje, najpre na severu i zapadu zemlje.

Duvaće slab do umeren vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti pojačan, sa zapadnim i severozapadnim pravcem.

Dnevna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak, 1. septembra, biće pretežno sunčano i osetno toplije.

Samo će ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Vetar će biti slab i umeren, dok će na istoku povremeno biti jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature od 12 do 19 °C, a najviše dnevne od 27 do 31 °C.

U utorak, 2. septembra, veći deo dana biće pretežno sunčan i topao, ali se krajem dana na severozapadu očekuje naoblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Tokom noći ka sredi i u sredu ujutro, padavine će se proširiti i na ostale delove zemlje.

Do kraja prve sedmice septembra očekuje se promenljivo vreme – suvo na severu, a u ostalim krajevima češća pojava padavina.

Temperature će biti oko i nešto iznad proseka za ovo doba godine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!