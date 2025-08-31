OGLASIO SE RHMZ: Danas nas čekaju pljuskovi, a sutra prava promena!

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), poslednjeg dana avgusta očekuje nas promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

FOTO: Novosti

U toku noći se očekuje razvedravanje, najpre na severu i zapadu zemlje.

Duvaće slab do umeren vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti pojačan, sa zapadnim i severozapadnim pravcem.

Dnevna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak, 1. septembra, biće pretežno sunčano i osetno toplije.

Samo će ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Vetar će biti slab i umeren, dok će na istoku povremeno biti jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature od 12 do 19 °C, a najviše dnevne od 27 do 31 °C.

U utorak, 2. septembra, veći deo dana biće pretežno sunčan i topao, ali se krajem dana na severozapadu očekuje naoblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Tokom noći ka sredi i u sredu ujutro, padavine će se proširiti i na ostale delove zemlje.

Do kraja prve sedmice septembra očekuje se promenljivo vreme – suvo na severu, a u ostalim krajevima češća pojava padavina.

Temperature će biti oko i nešto iznad proseka za ovo doba godine.