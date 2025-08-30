DANAS PROSLAVLJAMO SVETE MUČENIKE MIRONA I PARTOKLA: Danas obavezno ovo morate da uradite

SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Svete mučenike Mirona i Patrokla. Sveti Miron je bio sveštenik u Ahaji za vreme carovanja neznabožnog cara Dekija kada je poglavar te oblasti bio Antipatr. Za njega kažu da je bio uglednog i bogatog roda, da mu je narav bila blaga.

Foto: Vikipedija

Čitav život je voleo jednako i Boga i ljude i vodio bogougodan život. Predanje kaže da je jednom prilikom, na sam dan Hristovog rođenja poglavar Antipatr ušao u crkvu, da pohvata hrišćane skupljene na molitvu i da ih muči. Videći to, sveti Miron se je ismejao poglavara. To nije moglo proći nekažnjeno, te je bio uhvaćen od Antipatra i strašno mučen.

Prvo su ga obesili na drvetu i strugali gvozdenim grebenima, a ognjem žigosali, da bi ga potom bacili u izuzetno razbuktalu peć. Iz nje se "vinuo" plamen i sagoreo sto pedeset poglavarevih sluga koji su stajali u blizini. Za to vreme, Mirona, svetitelja, sam Bog je pogledao jer je i u tako opasnoj situaciji ostao netaknut. Predanje kaže da su se u tom trenutku u peći mogli videti sveti anđeli koji su zapravo zaslužni zašto se oganj pretvorio u "hladovinu". Kad je peć ugašena i iz nje bez povreda izašao Miron, poglavar ga poče terati da se pokloni idolima. Budući da on nije na to pristao, mučitelj izda naredbu da mu seku kožu na kajiše, od glave do nogu. Mučenik dohvati jedan takav kajiš svoje kože, i njime udari mučitelja u lice.

Onda mu ponovo strugaše telo gvozdenim grebenima, pa ga potom baciše zverima da ga pojedu. Ali, kad te Bog čuva - niko ti ništa ne može, pa ni Mironu zveri. Tada poglavar Antipatr, videvši sebe posramljena od ovog stradalca Hristova, ispuni se besom i pribegnu neočekivanoj stvari. Svojim rukama ubi sebe! Sveti mučenik je potom bio odveden u grad Kizik, i tamo mu odsekoše glavu. Skončao je predavši svetu dušu svoju u ruke Božje. Primivši na taj način mučenički venac, on uđe u radost Gospoda svoga.

Što se tiče običaja, veruje se da bi danas obavezno trebalo da se setite šta znači poniznost i vera, jer samo to će moći da vas vrati na pravi put. Zakođe, verovanje i običaj kažu da molitvu za zdravlje, blagostanje i sreću danas svi treba da izgovore.

Molitva koju valja izgovoriti danas da bi bili dobrog zdravlja čitave godine, glasi ovako: "Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše".

Kad je reč o Patroklu, on je takođe potekao iz bogate aristokratske porodice iz grada Trikasinuma (danas Troa). Roditelji su mu ostavili značajno imanje nedaleko od grada, gde je vodio pobožan hrišćanski život. Bio je poznat po svom milosrđu i zbog toga ga je Gospod podario darom čudotvorstva.

U njegovom žitiju stoji da je preobratio Sabinijana iz Troa u hrišánstvo. Patroklo je verovatno posečen za vreme cara Valerijana.

Pošto je Patroklo odbio da se pokloni rimskim božanstvima, car je naredio da ga odvedu u vodu i tamo odseku glavu, kako njegovo telo ne bi počivalo u miru na suvom. Stražari su ga doveli do reke Sene, ali su im oči bile zamagljene i Patroklo je uspeo da nakratko pobegne preko reke. Čuvari su se prepirali oko toga da li je njihovog zarobljenika izbavio njegov Bog ili putem magije. Patroklo je zatim ponovo uhvaćen i posečen u Troau.

Interesantno je da su dva stara prosjaka koji su često primali milostinju od Patrokla sakupili telo i čuvali ga do večeri. Tada dođe noću arhijerej toga mesta Jevsevije i đakon Liberije, zamotavši telo u platno, i diskretno ga sahraniše. Zatim su bdeli zajedno sa dva starca[4].

(Telegraf)