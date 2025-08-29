Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ: Srbija na udaru ekstremnog vremena, evo šta nas sve čeka

D.K.

29. 08. 2025. u 16:32

RHMZ izdao hitna upozorenja: ekstremne temperature do 38°C, olujni vetrovi preko 80 km/h, visoka opasnost od požara i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i mogućim gradom. Pratite preporuke i oprez u narednim danima.

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ: Србија на удару екстремног времена, ево шта нас све чека

Unsplash

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas niz upozorenja za teritoriju Srbije, naglašavajući ekstremne vremenske prilike koje nas očekuju u narednim danima.

Visoke temperature u Srbiji – 29. avgust

Prema RHMZ-u, danas će u većini delova Srbije maksimalne dnevne temperature biti između 33 i 36 stepeni, dok se lokalno može popeti i do 38 stepeni Celzijusa. Jedino u Timočkoj i Negotinskoj Krajini predviđene su niže temperature, od 30 do 32 stepena.

Olujni vetar u Južnom Banatu – 29. avgust

Osim visokih temperatura, RHMZ upozorava na olujni vetar u Južnom Banatu i donjem Podunavlju. Vetar će dostići udare orkanske jačine, preko 24 m/s, odnosno više od 80 km/h, što predstavlja ozbiljan rizik za bezbednost građana i imovine.

Ekstremni uslovi za širenje požara u košavskom području

Kombinacija visoke temperature, nedostatka padavina i jakog jugoistočnog vetra stvara izuzetno povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Posebno ugrožena su područja Vojvodine, Podunavlja i Pomoravlja, gde se situacija prati sa najvećom pažnjom.

Pljuskovi, grmljavina i lokalni grad – 30. i 31. avgust

RHMZ takođe upozorava na pljuskove i grmljavine koji se očekuju u subotu i nedelju. Lokalno se može zabeležiti više od 20 mm padavina za vrlo kratko vreme. Najveći rizik od pojave grada je predviđen za subotu, posebno u jugozapadnoj Srbiji.

Posebna upozorenja za Beograd

U Beogradu se danas očekuje maksimalna temperatura oko 35 stepeni, uz jake jugoistočne vetrove i visoku opasnost od požara na otvorenom. Takođe, pljuskovi i grmljavina predviđeni za subotu uveče i nedelju ujutru i pre podne mogu lokalno izazvati padavine veće od 20 mm u kratkom vremenskom periodu, što predstavlja rizik za saobraćaj i urbanističku infrastrukturu.

Građani se pozivaju na oprez, naročito kada borave na otvorenom, i da prate dalje meteorološke prognoze i zvanična upozorenja RHMZ-a.

(alo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ko ima pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje
Društvo

0 0

Ko ima pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Pravo na utvrđivanje stepena telesnog oštećenja imaju svi osiguranici i korisnici usled bitnijeg oštećenja organa ili delova tela, što im otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u zadovoljavanju životnih potreba, bez obzira na to da li telesno oštećenje prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

29. 08. 2025. u 14:28

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA