HITNO UPOZORENJE RHMZ: Srbija na udaru ekstremnog vremena, evo šta nas sve čeka
RHMZ izdao hitna upozorenja: ekstremne temperature do 38°C, olujni vetrovi preko 80 km/h, visoka opasnost od požara i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i mogućim gradom. Pratite preporuke i oprez u narednim danima.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas niz upozorenja za teritoriju Srbije, naglašavajući ekstremne vremenske prilike koje nas očekuju u narednim danima.
Visoke temperature u Srbiji – 29. avgust
Prema RHMZ-u, danas će u većini delova Srbije maksimalne dnevne temperature biti između 33 i 36 stepeni, dok se lokalno može popeti i do 38 stepeni Celzijusa. Jedino u Timočkoj i Negotinskoj Krajini predviđene su niže temperature, od 30 do 32 stepena.
Olujni vetar u Južnom Banatu – 29. avgust
Osim visokih temperatura, RHMZ upozorava na olujni vetar u Južnom Banatu i donjem Podunavlju. Vetar će dostići udare orkanske jačine, preko 24 m/s, odnosno više od 80 km/h, što predstavlja ozbiljan rizik za bezbednost građana i imovine.
Ekstremni uslovi za širenje požara u košavskom području
Kombinacija visoke temperature, nedostatka padavina i jakog jugoistočnog vetra stvara izuzetno povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Posebno ugrožena su područja Vojvodine, Podunavlja i Pomoravlja, gde se situacija prati sa najvećom pažnjom.
Pljuskovi, grmljavina i lokalni grad – 30. i 31. avgust
RHMZ takođe upozorava na pljuskove i grmljavine koji se očekuju u subotu i nedelju. Lokalno se može zabeležiti više od 20 mm padavina za vrlo kratko vreme. Najveći rizik od pojave grada je predviđen za subotu, posebno u jugozapadnoj Srbiji.
Posebna upozorenja za Beograd
U Beogradu se danas očekuje maksimalna temperatura oko 35 stepeni, uz jake jugoistočne vetrove i visoku opasnost od požara na otvorenom. Takođe, pljuskovi i grmljavina predviđeni za subotu uveče i nedelju ujutru i pre podne mogu lokalno izazvati padavine veće od 20 mm u kratkom vremenskom periodu, što predstavlja rizik za saobraćaj i urbanističku infrastrukturu.
Građani se pozivaju na oprez, naročito kada borave na otvorenom, i da prate dalje meteorološke prognoze i zvanična upozorenja RHMZ-a.
(alo)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PROMENA JE STIGLA, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za petak, 22. avgust
22. 08. 2025. u 01:00
STIŽE NEVREME: Oblaci se nadvili nad Srbijom, očekuje se kiša i grmljavina
05. 08. 2025. u 07:28
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)