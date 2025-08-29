HITNO UPOZORENJE RHMZ: Srbija na udaru ekstremnog vremena, evo šta nas sve čeka

RHMZ izdao hitna upozorenja: ekstremne temperature do 38°C, olujni vetrovi preko 80 km/h, visoka opasnost od požara i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i mogućim gradom. Pratite preporuke i oprez u narednim danima.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas niz upozorenja za teritoriju Srbije, naglašavajući ekstremne vremenske prilike koje nas očekuju u narednim danima.

Visoke temperature u Srbiji – 29. avgust

Prema RHMZ-u, danas će u većini delova Srbije maksimalne dnevne temperature biti između 33 i 36 stepeni, dok se lokalno može popeti i do 38 stepeni Celzijusa. Jedino u Timočkoj i Negotinskoj Krajini predviđene su niže temperature, od 30 do 32 stepena.

Olujni vetar u Južnom Banatu – 29. avgust

Osim visokih temperatura, RHMZ upozorava na olujni vetar u Južnom Banatu i donjem Podunavlju. Vetar će dostići udare orkanske jačine, preko 24 m/s, odnosno više od 80 km/h, što predstavlja ozbiljan rizik za bezbednost građana i imovine.

Ekstremni uslovi za širenje požara u košavskom području

Kombinacija visoke temperature, nedostatka padavina i jakog jugoistočnog vetra stvara izuzetno povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Posebno ugrožena su područja Vojvodine, Podunavlja i Pomoravlja, gde se situacija prati sa najvećom pažnjom.

Pljuskovi, grmljavina i lokalni grad – 30. i 31. avgust

RHMZ takođe upozorava na pljuskove i grmljavine koji se očekuju u subotu i nedelju. Lokalno se može zabeležiti više od 20 mm padavina za vrlo kratko vreme. Najveći rizik od pojave grada je predviđen za subotu, posebno u jugozapadnoj Srbiji.

Posebna upozorenja za Beograd

U Beogradu se danas očekuje maksimalna temperatura oko 35 stepeni, uz jake jugoistočne vetrove i visoku opasnost od požara na otvorenom. Takođe, pljuskovi i grmljavina predviđeni za subotu uveče i nedelju ujutru i pre podne mogu lokalno izazvati padavine veće od 20 mm u kratkom vremenskom periodu, što predstavlja rizik za saobraćaj i urbanističku infrastrukturu.

Građani se pozivaju na oprez, naročito kada borave na otvorenom, i da prate dalje meteorološke prognoze i zvanična upozorenja RHMZ-a.

