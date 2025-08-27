Društvo

ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: N1 i Nova S obmanjuju javnost - Laž je da je Vučić tražio smenu Aleksandre Subotić

27. 08. 2025. u 13:39

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila, kako je istakla, kontinuirano obmanjivanje javnosti i kršenje profesionalne etike od strane medija N1 i Nova S.

АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ: Н1 и Нова С обмањују јавност - Лаж је да је Вучић тражио смену Александре Суботић

Foto: Printscreen

"Najnoviji primer je njihova lažna vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio smenu direktorke United Media, Aleksandre Subotić, iako u izveštaju OCCRP-a jasno stoji da za to nema dokaza", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da su isti mediji nedavno širili neistinu o navodnom ubistvu maloletnika u Valjevu.

"Ovakve falsifikovane i neproverene informacije ozbiljno urušavaju poverenje građana i ugled novinarstva. Pozivamo N1 i Nova S da odmah prestanu sa neodgovornim i štetnim izveštavanjem", ističe se u saopštenju.

