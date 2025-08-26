LETO NE ODUSTAJE: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen
VREME u Srbiji danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen.
Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).
Vetar slab do umeren, južnih pravaca.
Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.
Vreme u Beogradu
U Beogradu pretežno sunčano i toplo.
Vetar slab, južnih pravaca.
Najniža temperatura od 11 do 14, najviša dnevna oko 29 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima za sedam dana, u sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 stepeni.
U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom oko i iznad 35 stepeni, a u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u petak u Banatu i donjem Podunavlju biti sa najjačim, olujnim udarima.
U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostale krajeve uz slabljenje košave i pad temperature.
U nedelju na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.
Zatim se do kraja perioda očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka pojava.
(Sputnjik)
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)