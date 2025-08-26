Društvo

LETO NE ODUSTAJE: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

Novosti online

26. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

ЛЕТО НЕ ОДУСТАЈЕ: Време данас претежно сунчано и топло, до 31 степен

Foto N. Živanović

Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab do umeren, južnih pravaca.

Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, južnih pravaca.

Najniža temperatura od 11 do 14, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za sedam dana, u sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 stepeni.

U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom oko i iznad 35 stepeni, a u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u petak u Banatu i donjem Podunavlju biti sa najjačim, olujnim udarima.

U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostale krajeve uz slabljenje košave i pad temperature.

U nedelju na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Zatim se do kraja perioda očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka pojava.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAMAN KAD TREBA! Građani zadovoljni novim ekonomskim merama - Biće dobro svima... (VIDEO)
Društvo

2 33

"TAMAN KAD TREBA!" Građani zadovoljni novim ekonomskim merama - "Biće dobro svima..." (VIDEO)

MERE za bolji standard građana, koje je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

25. 08. 2025. u 14:22

OSVOJILI PET MEDALJA: Veliki uspeh naših đaka na olimpijadi astronomije i astrofizike u Indiji
Društvo

0 0

OSVOJILI PET MEDALJA: Veliki uspeh naših đaka na olimpijadi astronomije i astrofizike u Indiji

SRPSKI đaci ponovo su zablistali na svetskoj sceni i osvojili pet medalja na Olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Indiji, a u konkurenciji za najbolji poster koji je bio inspirisan Milankovićevom reformom kalendara pripalo im je treće mesto. Uspeh je još veći, ako se ima u vidu da od 2016. godine naši učenici nisu osvajali nagrade, a ovog puta se svaki član tima se vratio sa odličjem.

25. 08. 2025. u 13:40

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)