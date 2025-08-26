LETO NE ODUSTAJE: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

VREME u Srbiji danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Foto N. Živanović

Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab do umeren, južnih pravaca.

Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, južnih pravaca.

Najniža temperatura od 11 do 14, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za sedam dana, u sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 stepeni.

U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom oko i iznad 35 stepeni, a u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u petak u Banatu i donjem Podunavlju biti sa najjačim, olujnim udarima.

U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostale krajeve uz slabljenje košave i pad temperature.

U nedelju na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Zatim se do kraja perioda očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka pojava.

(Sputnjik)