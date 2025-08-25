Društvo

Polovina Evropljana veruje u preventivu, ali značajan broj izbegava zdravstvene preglede

25. 08. 2025. u 12:30

ZDRAVSTVENI izveštaj ŠTADA grupe za 2025. godinu pokazuje ohrabrujući napredak u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti: 66% Evropljana ide barem na neke od zdravstvenih pregleda u odnosu na 57% u 2023. godini. U Srbiji, 55% građana ide na sve ili neke od raspoloživih preventivnih pregleda, što je blizu evropskog proseka, ali i dalje ostavlja prostor za napredak.

Половина Европљана верује у превентиву, али значајан број избегава здравствене прегледе

Foto: Štada grupa

Uprkos povećanju, svaki treći Evropljanin i dalje odustaje od preventivnih pregleda. Mnogi su uvereni da su „dovoljno zdravi“ (28%) ili jednostavno nisu sigurni koji su im pregledi potrebni (25%). Neki imaju problema sa dostupnošću pregleda (18%) ili sa troškovima preventivne nege (16%). Podaci pokazuju značajne razlike u pristupu preventivnim pregledima među evropskim zemljama. Dok je Holandija na čelu sa čak 79% svojih građana koji odlaze na preglede, Rumunija (39%) i Kazahstan (42%) beleže najmanji stepen uključenosti. 

Žene i starija populacija u Evropi češće odlaze na preventivne preglede, dok muškarci i mlađe generacije neretko izbegavaju odlazak kod doktora. Najčešći razlozi za neodlazak na preglede su osećaj da su nepotrebni (28%) i nedostatak informacija koji pregledi su dostupni i korisni (25%). 

Foto: Štada grupa

 

Najjača uverenja zagovornika prevencije je da su zdravstveni pregledi važni i da imaju smisla (55%), osećaj mira u vezi sa sopstvenim zdravstvenim stanjem (50%) i mogućnost ranog otkrivanja potencijalno štetnih bolesti, što omogućava brzu intervenciju (35%). Polovina Evropljana vidi preventivne preglede kao ključ za očuvanje mira i sigurnosti kada je reč o zdravlju. 

U Srbiji, kao i u drugim zemljama, žene uglavnom idu na preglede zbog osećaja odgovornosti i dugoročne koristi, dok muškarci uglavnom idu na preventivne preglede po preporuci izabranog lekara. Zanimljivo je i da mladi (18-34 godine) najčešće odlaze na preglede zbog genetskih predispozicija za ozbiljne bolesti, dok stariji od 55 godina insistiraju na važnosti preventivnih programa.

Zdrav način života pomaže, ali izazovi ostaju

Više od 70% građana Evrope, uključujući i Srbiju, preduzima mere kako bi unapredili zdravlje kroz zdravu ishranu, aktivnosti poput fizičkog vežbanja i uzimanja suplemenata. Međutim, značajan broj ljudi (25%) u potpunosti zanemaruje preventivne navike uz izgovore poput nedostatka vremena ili finansijskih sredstava. Najzadovoljniji preventivnim zdravstvenim pregledima su građani Češke, Francuske i Austrije, dok su najnezadovoljniji građani Mađarske, Kazahstana i Rumunije. Polovina građana Srbije zadovoljna je preventivnim zdravstvenim uslugama. 

Foto: Štada grupa

 

Najnoviji Zdravstveni izveštaj ŠTADA grupe sugeriše da je neophodno raditi na edukaciji građana o značaju prevencije, kao i na unapređenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga širom Evrope. Svesna ulaganja u preventivu mogu smanjiti troškove zdravstvene zaštite, ali i povećati kvalitet života brojnih građana.

Saznajte više o stavovima građana Evrope po pitanju zdravstvene prevencije i ostalim pitanjima u STADA zdravstvenom izveštaju za 2025. godinu. 

