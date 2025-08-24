DETALJAN SPISAK ŠTA MORATE DA URADITE AKO VAM JE HAKOVAN MEJL: Ovo su neki od znakova da su vam preoteli adresu

POSTOJI nekoliko načina da proverite da li vam je imejl hakovan.

Nalozi elektronske pošte (e-mail/email) su posebno popularna meta za hakere. Često sadrže bogatstvo vrednih podataka, uključujući i bankovne informacije. Pristup ovim

podacima može omogućiti prevarantima da podnesu zahtev za kredit, otvore nove račune ili obave lažne transakcije.

Oni mogu prodati vaše podatke onome ko ponudi najviše. Ponekad će čak koristiti lične podatke u svrhu špijunaže, uznemiravanja ili ucene.

Kako da prepoznate da vam je email hakovan

Hakeri imaju brojne načine za upad u vaš email nalog. Najčešći je fišing – navesti žrtvu da klikne na lažni link. Korisnici mogu biti ranjivi kada koriste javne ili zajedničke uređaje. Ili, ako su koristili lako pamtljivu lozinku ili ponovili onu sa drugog hakovanog sajta.

Postoje različiti znaci da vam je email možda hakovan, neki očigledniji od drugih. Najjasniji znak je nemogućnost prijave. Drugi uključuju neočekivane ili nestale emailove (što možda saznate preko svojih kontakata) neočekivane promene lozinke ili podešavanja naloga, ili upozorenja od vašeg email provajdera.

Postoji nekoliko načina da proverite da li vam je email hakovan

Prvo, pokretanjem antivirus programa može se otkriti postojanje sumnjivog softvera, što je verovatno najpouzdaniji način provere. Pored toga, mnoge bezbednosne firme, imaju online usluge koje vam mogu reći da li je vaša lozinka dostupna na dark vebu.

Primeri znakova hakovanja:

1. Nemogućnost prijave

Većina ljudi saznaje da im je email hakovan kada ne mogu da se prijave koristeći trenutnu lozinku ili kada su podešavanja naloga promenjena. Možete takođe primetiti nepoznate uređaje ili lokacije u dnevniku aktivnosti vašeg email naloga.

2. Nepoznati poslati emailovi

Vaši kontakti mogu početi da dobijaju čudne emailove od vas, možda sa zahtevom da kliknu na link ili pošalju novac. Provera foldera „Poslato“ može otkriti slanje masovnih emailova svim vašim kontaktima. U međuvremenu, drugi, stvarni emailovi mogu nestati jer haker preuzima kontrolu.

3. Dobijate upozorenje

U zavisnosti od provajdera i podešavanja naloga, možete saznati da je vaš email bio pod pokušajem hakovanja kada dobijete obaveštenje od vašeg email provajdera. Može vas upozoriti na promenu podešavanja naloga ili prijavljivanje sa nepoznatog uređaja ili lokacije. Upozorenje će tražiti potvrdu da ste to vi i omogućiti vam da obezbedite nalog.

4. emailovi za reset lozinke

Možda ćete početi da primate emailove koji traže da resetujete lozinku za druge sajtove – šoping sajtove, finansijske institucije i slično. Ovo je znak da su kriminalci hakovali vaš email i sada pokušavaju da dobiju pristup vašim drugim nalozima i uslugama, kao i da otkriju i iskoriste vaše bankovne informacije.

Šta treba da uradite ako vam je email hakovan

Ako sumnjate da vam je email nalog hakovan, pred vama je dosta posla. I treba da reagujete brzo.

Prvi prioritet je povratiti kontrolu nad nalogom. Kada to postignete, proverite tačnost informacija za oporavak. Uverite se da haker nije dodao sopstvenu email adresu ili broj telefona za oporavak.

Takođe, obavestite svoje kontakte, proverite da li su pristupili drugim nalozima, ne daj bože, i bankovnim nalozima. Proverite svoj kreditni izveštaj kako biste se uverili da prevaranti nisu pristupili vašem novcu.

Koraci koje treba preduzeti:

1. Pokrenite skeniranje virusa

Verovatno su napadači dobili pristup pomoću malvera. Ako još imate pristup nalogu, prvo pokrenite sveobuhvatno skeniranje virusa na svim uređajima. To uključuje računare, pametne telefone i tablete. Istovremeno, uverite se da su vaši pregledači i aplikacije ažurirani i da ste instalirali bezbednosne ispravke. Takođe je dobra ideja da uklonite sve dodatke ili aplikacije koje više ne koristite.

2. Promenite lozinku

Kada budete sigurni da su vaši uređaji bezbedni, promenite lozinku u nešto potpuno novo i jedinstveno. Uverite se da je nova lozinka jaka i jedinstvena. Koristite velika i mala slova, brojeve i specijalne karaktere. Izbegavajte bilo šta što se može lako pogoditi, kao što su datumi rođenja ili imena dece ili kućnih ljubimaca, kao i „modifikovane“ verzije ovih podataka. Ako ste zabrinuti da nećete zapamtiti svoju novu lozinku, možete razmisliti o tome da je čuvate – kao i sve svoje druge lozinke – u menadžeru lozinki. Takođe bi trebalo da promenite sigurnosna pitanja i izbegavate odgovore koji se mogu pogoditi pregledom, na primer, vaših objava na društvenim mrežama.

3. Proverite ostale naloge

email podaci se često koriste za pristup drugim nalozima, kao što su društvene mreže, usluge pretplate i bankarstvo. I ti nalozi često su meta hakera. Potrebno je da pregledate sve ostale naloge i proverite da su sigurni. Promenite lozinke za svaki slučaj. Ukoliko mislite da je neki od tih naloga takođe pogođen, pokušajte da resetujete lozinku i, ukoliko to ne uspe, obratite se korisničkoj službi.

4. Obavestite kontakte

Ako su napadači imali kontrolu nad vašim mejl nalogom, verovatno će pokušati da ciljaju vaše kontakte sa malverom ili prevarama. Možete poslati generički email svim kontaktima, objašnjavajući šta se desilo i upozoriti ih da ne otvaraju sumnjive linkove sa vaše email adrese ili odgovaraju na zahteve za finansijsku pomoć. Ako postoji šansa da su napadači pristupili vašim nalozima na društvenim mrežama, trebalo bi da pošaljete isto upozorenje i tamo. Takođe možete predložiti da vaši kontakti pojačaju sopstvene postavke privatnosti radi sigurnosti.

5. Proverite kreditni izveštaj

„Sveti gral“ za svakoga ko hakuje vaš email nalog je pristup vašem novcu. Proverite svoje račune i odmah kontaktirajte banku ako primetite sumnjive aktivnosti. Obratite pažnju: nije neuobičajeno da hakeri počnu sa vrlo malim transakcijama, kako bi testirali teren.

Kako da povratite email nalog

Bez obzira na to da li imate pristup nalogu ili ne, dobra je ideja da kontaktirate svog email provajdera. Ovo može pomoći kompaniji da pronađe hakere i zaštiti svoje korisnike u budućnosti.

Ako ste izgubili pristup nalogu, biće potrebno da zatražite resetovanje lozinke. Zato se uverite da imate odgovore na sigurnosna pitanja. Mnogi email provajderi sada imaju posebnu stranicu za oporavak na kojoj to možete učiniti online. Ukoliko imate poteškoća, na njihovim stranicama su dostupni i agenti za čet uživo.

Kako možete da obezbedite email nalog od hakera

Kada povratite kontrolu nad email nalogom, preduzmite sve potrebne korake kako biste ga zaštitili od budućih hakovanja – a to znači da razvijete dobre bezbednosne navike.

Redovno menjajte lozinku, uvek u nešto jedinstveno i snažno. Izbegavajte da klikćete na linkove u emailovima ukoliko niste apsolutno sigurni da su legitimni. Uključite spam filtere i budite oprezni u pristupanju emailu preko javne WiFi mreže. VPN će obezbediti više sigurnosti.

Takođe bi trebalo da vam sav softver bude uvek ažuran. To ćete obezbediti uključivanjem automatskog ažuriranja, a ona često uključuju popravke za poznate ranjivosti. I na kraju, koristite dobar antivirus program i uključite višefaktorsku verifikaciju, tako što će vam, na primer, biti poslat kod za autentifikaciju, ako je moguće.

Otkriće da vam je email hakovan može da bude veliki šok i može da oduzme puno vremena na rešavanje. Ali, ako ne paničite i pratite ispravne korake, moći ćete da povratite nalog i zaštitite se od problema u budućnosti.

