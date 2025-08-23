Društvo

SMENA SUNCA I KIŠE, EVO GDE ĆE BITI I OLUJA: Vremenska prognoza za subotu, 23. avgust

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 08. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Novosti

 

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, a uveče je moguća mestimična kiša. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima uslediće naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 15 stepeni, a najviša oko 26 stepeni Celzijusa.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.

 

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U nedelju, 24. avgusta, biće uglavnom suvo uz prijatniju temperaturu. Ujutro i pre podne na severu se očekuje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se razvedravanje.

Naredne sedmice biće suvo uz duže sunčane intervale, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak i utorak (25-26. avgusta) na zapadu, jugozapadu i jugu, a krajem perioda (30. avgusta) i na severu Srbije.

Biće i postepeno toplije, pa se u drugoj polovini sedmice ponovo očekuje temperatura iznad 30 stepeni Celzijusovih.

