GIMNAZIJALKA ŠOKIRALA PROFESORE UNIVERZITETA: Tara Koldžić, prva u svetu primenila metodu za izolovanje vitamina B12

TARA Koldžić teć će u treći razred gimnazije, a već je zadivila pofesore mnogih svetskih univerziteta. I to - idejom, koju je sama realizovala koristeći neke tehnike prvi put u svetu. Naravno, za takav izum, pohvale i nagrade nisu izostale.

Ova polaznica Centra za talente "Nikola Tesla" i učenica Pete beogradske gimnazije, prva je u svetu koristila ultrazvuk indukovan hladnim geliranjem za dobijanje nano čestica. Za rad iz biohemije - Nano inkapsulacija i kontrolisano otpuštanje vitamina B12 iz nano čestica rubisko proteina koji se izoluje iz lišća bundeva, na Konferenciji mladih naučnika na Tajlandu, nezvaničnom prvenstvu sveta iz istraživačkih radova, Tara je ocenjena najvišim ocenama i dobila zlatnu medalju.

Konkurencija na takmičenju je bila izuzetno jaka, učestvovalo je više od 140 učenika iz 20 zemalja. Stručni žiri sastavljen od eminentnih profesora sa najprestižnijih svetskih univerziteta, ostao je zatečen posle prezentacije njenog rada, kako zbog metode koju je koristila, tako i zbog toga što oavako istraživanje ranije nikada nije rađeno u simuliranim sulovima.

- Članovi žirija su bili iznenađeni, rekli su mi da moraju da se saberu i prvo objasne sebi šta sam ja to radila. Pitali me za tu metodu, nije im bilo poznato da je to moguće koristiti u mom istaraživanju - priča Tara za "NOvosti". - Imala sam čašu koja mi je glumila želudac i drugu koja je predstavlja ljudski crevni sistem. Vitamin B12 je izuzetno bitan za organizam. Kada se pije u sada dostupnim tabletama uglavnom se otpusti odmah na početku varenja, ne apsorbuje se u organizmu. U suštini kao da ga niste ni popili. Tretiranje nano čestica proteina ultrazvukom je pomoglo da vitamin B12 prođe kroz ceo sistem varenja i stigne do crevnog sistema i otpusti se u potrebnoj količini.

Mi sami dolazimo do ideja, istražujemo. Put koji mi pređemo samostalno, od prvog obraćanja potencijalnom mentoru je dugačak, ali i koristan. Jer, odaberemo ono šta nam se sviđa. Tako imamo veću želju za uspehom, nego da mi dođe neko i kaže evo to ćeš da radiš da bi dobila medalju. Ne idemo nikada tamo da bismo ovojili medalju. Nije nam to cilj, već da predstavimo rad na svetskom nivou, razmenimo ideja sa vršnjacima, upoznamo sa drugim ljudima, stekenmo prijatelje...

U Centru za talente "Nikola Tesla" Tara je od sedmog razreda. Pošto su međunarodne smotre "rezervisana" samo za srednjoškolce, ona je tek prošle godine počela da se takmiči i osvaja nagrade. U Izmiru, lane je dobila bronzanu medalju, a ove godine - zlato. Put do međunarodne naučne scene je dug i naporan. Đaci sami biraju teme, onda nalaze mentora, slede eksperimenti, pa pisanje rada, zatim okružna i nacionalna takmičenja, a oni najbolji idu na svetska.

- Dug je put, posebno za prirodne nauke gde se rade eksperimenti jer je neophodona laboratorija, ponavljanje mnogo puta, veliki broj faza od kojih neke traju po par dana - objašnjava Tara. - Na takmičenju se rad predstavlja u dve kategorije poster i pauer point prezentaciji. Poster je mnogo teži. Za tri do pet minuta treba objasniti suštinu svog rada jednostavnim rečima kako bi žiri u kojem su, recimo, informatičari, razumeo. Boduje se značaj i težina rada, odnosno da ima svrhu i primenu, predstavljanje, obrazloženje prilikom odgovora na pitanja, entuzijam za rad, estetika.

Tara je već počela da razmišlja o sledećoj smotri koja se održava u Indiji na proleće. Planira da se u novom istraživanju bavi ćelijama. Za razliku od njihovih vršnjaka u svetu kojima škole i država obezbeđuju novac za pripreme i putovanja, naši taleniti u Centru nemaju tu privilegiju. Sami se se snalaze, uz pomoć Fondacija "1 odsto". Dešava se da neke škole i opštine izađu u susret i obezbede deo novca, ali to nije često.