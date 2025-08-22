PRVE REČI PUTNIKA IZ KAMENOVANOG AUTOBUSA KOD SOLUNA Srbi jedva izvukli živu glavu: "Zbog njega smo ostali živi"

Autobus kompanije „Barbados“ iz Srbije, koji je prevozio 38 putnika, presksinoć je oko 21.30 kamenovan na auto-putu Egnatija kod Soluna. U incidentu su povređene tri osobe – dve putnice i vozač (64), dok su ostali putnici ostali nepovređeni. Kompanija je odmah obezbedila drugi autobus kako bi svi bezbedno stigli u Srbiju.

Nakon dramatične ispovesti drugog vozača, Zorana Dragojevića, oglasili su se i putnici iz autobusa, Suzana i Aleksandar koji su imali samo reči hvale za vozača koji se tom prilikom nalazio za volanom. Naime, kako su rekli, samo zahvaljujući njegovoj prisebnosti, izbegnuta je veća tragedija.

Smirenost vozača ih spasila tragedije

"Bila sam u tom autobusu i bilo je prestrašno, staklo je letelo po svima, užasno je bilo, ali hvala Bogu, niko nije stradao. Ogromno hvala vozaču, koji je ostao sabran i nije izgubio kontrolu… zahvaljujući njemu, ostali smo svi živi.“, napisala je Suzana ispod objave na stanici "Live from Greece".

Na njenu objavu, nadovezao se još jedan putnik, Aleksandar.

Aleksandar je dodao: „Upravo tako, hvala vozaču na pribranosti, bitno je da smo se svi vratili svojim kućama.“

Drugi vozač prošao najgore

Vozač Zoran Dragojević za „Informer“ opisuje: „Odjednom je krenulo da se lomi, staklo je letilo na sve strane, a kamen me je pogodio pravo u glavu. Mogao sam mnogo gore da prođem, mogao sam da ostanem bez oka. Nastala je panika, deca su vrištala.“

Povreda je sanirana u solunskoj bolnici Ahepa, odakle je iste večeri otpušten.

Dejan Milojković, šef saobraćaja „Barbadosa“, potvrdio je da je u pitanju bila dečja igra koja je prešla granice i da su dvojica maloletnika uhapšena, dok se za drugom dvojicom traga.

U trenutku napada kada je četvoro maloletnih lica bacilo komade kamenja na autobus, jedan veći kamen je išao u pravcu suvozača.

"Vozaču je isečena usna, ušiven je između nosa i usne, ima tri kopče, odvezla ga je Hitna u Solun, još jedna žena je bila pogođena, ništa strašno, ali je bila vidno pod stresom, kao i svi ostali putnici. Hvala Bogu svi su dobro. Na autobusu je pukla šoferka i bočna strana", otkrivaju iz kompanije "Barbados" za "Blic".