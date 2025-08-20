PROGNOZA ZA SREDU: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren, promenljiv vetar i temperature koje će se kretati od 11 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vreme u Beogradu
Sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena.
Vreme narednih dana
Toplo i sunčano vreme zadržaće se do petka, kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
