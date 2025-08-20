Društvo

PROGNOZA ZA SREDU: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

20. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren, promenljiv vetar i temperature koje će se kretati od 11 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ПРОГНОЗА ЗА СРЕДУ: Ево какво нас време данас очекује

Foto P. Milošević

Vreme u Beogradu

Sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena.

Vreme narednih dana

Toplo i sunčano vreme zadržaće se do petka, kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

(Sputnjik)

