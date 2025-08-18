NIŽU SE UPOZORENJA RHMZ-A: Ova četiri dela Srbije na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom u narednim satima
PREMA najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) delove Srbije za par sati očekuju novi pljuskovi.
Kako je navedeno, u naredna dva sata u južnom Banatu, Šumadiji, zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz izolovanu pojavu grmljavine.
Na području Beograda takođe povremeno kiša.
Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.
Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °C.
Žuti meteo alarm za pola Srbije
Danas je na snazi upaljen žuti meteoalarm za područje koje obuhvata više od pola teritorije Srbije. Zeleni ostaje samo za Bačku, Banat, Srem, Beograd i Zapadnu Srbiju, dok za sve druge delove važe upozorenja za pljuskove i grmljavinu.
Podsetimo, žuti meteo alarm označava da vreme može potencijalno biti opasno.
"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode u RHMZ.
Vreme narednih dana
U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)