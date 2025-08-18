NIŽU SE UPOZORENJA RHMZ-A: Ova četiri dela Srbije na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom u narednim satima

PREMA najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) delove Srbije za par sati očekuju novi pljuskovi.

Foto: D. Milovanović

Kako je navedeno, u naredna dva sata u južnom Banatu, Šumadiji, zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz izolovanu pojavu grmljavine.

Na području Beograda takođe povremeno kiša.

Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.

Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °C.

Žuti meteo alarm za pola Srbije

Danas je na snazi upaljen žuti meteoalarm za područje koje obuhvata više od pola teritorije Srbije. Zeleni ostaje samo za Bačku, Banat, Srem, Beograd i Zapadnu Srbiju, dok za sve druge delove važe upozorenja za pljuskove i grmljavinu.

Foto: Printscreen/RHMZ

Podsetimo, žuti meteo alarm označava da vreme može potencijalno biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode u RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

