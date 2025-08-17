U NAREDNA DVA SATA STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- U naredna dva sata na severu, istoku i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Pomoravlju, mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
VREME DANAS
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada. Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °S.
VREME NAREDNIH DANA
U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. - stoji na sajtu RHMZ.
