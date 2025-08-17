DANAS NAS OČEKUJE VREMENSKI OBRT: Sunčano kao što smo navikli, a onda velika promena
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije.
Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni.
Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 29 do 33 stepena.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno i svežije, u prvom delu dana sa sunčanim intervalima i s najnižom temperaturom od 18 do 22, a najvišom oko 31 stepen.
Od sredine dana u glavnom gradu nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno i jak severozapadni.
Vreme narednih dana
U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
(Sputnjik)
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)