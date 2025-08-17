DANAS NAS OČEKUJE VREMENSKI OBRT: Sunčano kao što smo navikli, a onda velika promena

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije.

Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 29 do 33 stepena.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno i svežije, u prvom delu dana sa sunčanim intervalima i s najnižom temperaturom od 18 do 22, a najvišom oko 31 stepen.

Od sredine dana u glavnom gradu nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno i jak severozapadni.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

